Aumento de precios llega hasta los alimentos para perros

Comprar comida para perros es ahora un golpe al bolsillo de quienes tienen a estos animales como mascota, tanto, que algunos han tomado la decisión de reemplazar la marca de alimento que usualmente compran por una más económica.

Tal es el caso de los padres de Nicole, quienes tienen cuatro perros grandes, y en estos momentos, por la economía y el presupuesto que tienen, se tuvo que pasar de la marca Nutri Source a Purina Dog Chow, ya que la primera, que costaba 50 dólares la bolsa de 30lb ha subido de precio hasta llegar a los 72 dólares.

Pese al cambio que hicieron, la situación sigue afectando su bolsillo, pues cuando hicieron el cambio de comida, la bolsa de 55lb de Dog Chow costaba alrededor de 38 dólares, y actualmente tiene un precio entre 45 a 50 dólares. La bolsa de alimento dura 10 días, lo que representa un gasto de más de 100 dólares al mes.

Para Nicole esta situación es un poco preocupante, ya que está consciente de que al comprar una comida más económica, puede provocar problemas de salud, de piel y hasta de peso en los animales, “no es un alimento que esté hecho con los mejores productos, es como comer comida rápida todos los días”.

Nicole es la “mamá perruna” de Ámbar (una perrita de raza Corgi Galés de Pembroke de 3 años), y no escapa de la situación que viven sus padres. En su caso compra alimento de la marca Victor Hi Pro Plus de 40 o 50lb, dependiendo de la disponibilidad, y cuenta que la bolsa de 40lb costaba 72 dólares y ahora cuesta 83, mientras que la de 50lb, que tenía un valor de 82 dólares, ahora la encuentra a 97 dólares.

Foto de la perrita Ámbar.

Por su parte, Rosa, tiene dos “perrihijos”, uno grande, al que le compra alimento de la marca Propet, y un perro pequeño que come alimento de la marca Nutri Source Senior, que es especial para perros adultos mayores. Cuenta que hace un año conseguía la bolsa de comida de 25lb de la marca Propet en 19 dólares, y ahora la consigue a 25 dólares, sin importar la oferta y demanda en el país, porque en todos los lugares que va la encuentra arriba de los 24 dólares. Respecto a la otra marca de comida, señala que también ha visto un aumento de precio.

Mientras, Rubiela, quien tiene dos perros, indica que ella ha visto que desde que inició la pandemia por covid-19 todo ha ido subiendo de precio. Compra la marca Dog Chow de 55lb y Ascan de 50lb; las marcas de alimento rondan entre los 55 y 60 dólares cada uno y duran alrededor de 15 días; representando un gasto de más de 200 dólares al mes, sin contar los sobres de comida o el hígado que les prepara eventualmente.

De acuerdo con el veterinario Armando Bonilla, el aumento de precio en algunas marcas de alimento para estas mascotas se debe principalmente porque venimos de un fenómeno que nos afectó a todos a nivel mundial (la pandemia de covid-19), y esto ha hecho que las empresas quieran, de una u otra forma, recuperar todas las ganancias que pudieron haber tenido durante este fenómeno; y por otra parte, muchas personas quedaron sin empleo, lo que les ha llevado a priorizar alguna de las necesidades básicas, dejando de lado la alimentación de calidad que le tenían a sus mascotas.

De hecho, bajar la calidad del alimento que se le da a la mascota, según el experto, puede ocasionar, en algunos perros, problemas en la piel del animal o alergias alimentarias a algún componente que contenga la nueva comida.

Además, el costo del alimento depende mucho de los ingredientes, los cuales son a base de granos y son más económicos versus aquellos que tienen más proteínas, que son un poco más costosos. También recuerda que hay alimentos que son especializados para perros con algún tipo de patología, y estos tienden a ser costosos.

¿QUÉ HACER PARA SOBRELLEVAR EL ALTO COSTO?

Una manera de sobrellevar la situación, según Juan Carlos Julio, con experiencia en la banca y blogger de negocios, es poder rebajar otros gastos de la casa o visualizar cómo podemos generar más ingresos, aunque está consciente de que esto último a veces se vuelve un poco más complicado para las personas asalariadas, y un poco de trabajo extra para aquellas personas independientes.

Entre otras opciones están hacer ajustes financieros, tener alternativas de compra (no necesariamente lo más barato significa que sea de menor calidad), y buscar opciones que representen un costo menor en diferentes industrias.

“Hago un llamado a manejar más conscientemente nuestras finanzas, ya que eso lleva a tener una mejor administración financiera en el hogar, porque las mascotas se están convirtiendo en nuestros segundos hijos, lo que conlleva a tener una administración financiera y una proyección, sobre todo del gasto que implica tener una mascota en casa”.

Para Juan Carlos, la pandemia nos dejó una enseñanza, y es que podemos ser víctima del mercado, y además cree que el tema del aumento de precio del alimento para mascotas es algo que no es culpa de nadie, pero que nos afecta, por ello indica que es importante que tengamos conciencia financiera y poder tomar acciones sobre ella cuanto antes.

Por su lado, el veterinario Bonilla, agrega que se debe enfatizar sobre la concienciación de que las mascotas forman parte fundamental de la familia, dependiendo totalmente de nosotros, teniendo en cuenta que hay algunas mascotas que necesitan una alimentación un poco más exigente y más completa, por lo tanto, invita a las familias a que intenten hacer el esfuerzo de llevar adecuadamente la salud de sus mascotas, empezando desde la alimentación hacia todas las atenciones veterinarias que ellas vayan a necesitar a lo largo de su vida.