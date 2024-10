Autoridad Nacional de Descentralización remitirá primeras denuncias

Desde este viernes, 18 de octubre, comenzarán a llegar al Ministerio Público (MP) las denuncias para que se investigue lo acontecido con la descentralización paralela en aquellas juntas comunales y municipios que no tienen documentos que validen en qué se utilizaron los fondos.

Roxana Méndez, directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), precisó que hay 38 expedientes en que no se ha podido sustentar en qué se utilizaron los recursos recibidos del Subprograma de Interés Social.

La entrega de denuncias al MP se dará en forma escalonada, conforme se vayan recibiendo los informes.

Méndez informó que a la fecha han recibido 385 reportes con la documentación de parte de gobiernos locales y que esperan que a fin de mes tengan el 70% de la información requerida.

La funcionaria explicó que se han encontrado ante tres situaciones con respecto a lo que han entregado las juntas comunales y municipios que han cumplido.

En primer lugar, los que han comunicado que no tienen ninguna información sobre en qué se usó el fondo recibido mediante el subprograma.

Otros informes contienen información incompleta con algunos gastos que no tienen documentación.'



Fueron 754 notificaciones entregadas a juntas comunales y algunos municipios.



La AND capacitó a 1,700 autoridades locales y sus funcionarios para un correcto uso de los fondos de descentralización.



Entre 2021 y 2024 se transfirieron $320 millones provenientes de un subprograma que carecía de algún tipo de control y fiscalización.

Finalmente, hay expedientes en que la información está completa y todo se encuentra en orden.

En efecto, Méndez advirtió que hay autoridades locales que entregaron informes que evidencian que se le dio un uso correcto a los recursos, por lo que han sido cuidadosos al manejarlos.

"Somos muy cuidadosos de emitir nombres de juntas o personas, porque esta no es solo una canasta; aquí hay de todo, solo que como no estaban obligados a rendir cuentas, sencillamente no hicieron la tarea y hay otros que no tienen como hacerla", dijo.

La directora de Descentralización comentó que el plazo de entrega de los documentos, que son 60 días, varía de acuerdo a la entrega de notificaciones.

Y es que no fue sencillo el proceso, ya que se tuvo, primero, que revisar minuciosamente, para luego enviar la petición a juntas comunales y municipios.

En los primeros 15 días, luego del anuncio del presidente José Raúl Mulino se habían entregado 60% de las notificaciones.

Y no fue hasta un mes después, cuando se terminó de entregar las mismas.

Por eso, se ha fijado que para el próximo 15 de noviembre vence el plazo de las últimas notificaciones entregadas.

La AND cerró el Subprograma de Interés Social, a través del cual se entregaron $320 millones entre 2021 y 2024, sin ningún tipo de fiscalización, ya que este programa carecía de controles.