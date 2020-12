Autoridades de salud ordenan nueva cuarentena total del 4 al 14 de enero para Panamá y Panamá Oeste

Las autoridades de salud ordenaron una nueva cuarentena total a partir del 4 hasta el 14 de enero de 2021 para las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

La movilidad durante esta nueva cuarentena estará regida por días según el género y horarios establecidos por el número de la terminación de la cédula.

Las mujeres podrán circular los lunes, miércoles y viernes y los hombres los martes y jueves.

Los horarios estarán definidos de la siguiente forma:

- De 6:30 a 8:30 a.m. los que tienen terminación en 7.

- De 7:30 a 9:30 a.m los que terminan en 8.

- De 8:30 a 10:30 a.m. los que terminan en 9.

- De 9:30 a 11:30 a.m. los que terminan en 0.

- De 12:30 a 2:30 p.m. los que terminan en 1.

- De 1:30 a 3:30 p.m. los que termina en 2.

- De 2:30 a 4:30 p.m. los que terminan en 3.

- De 3:30 a 5:30 p.m. los que terminan en 4.

- De 4:30 a 6:30 p.m. los que terminan en 5.

- De 5:30 a 7:30 p.m. los que terminan en 6.

Durante la cuarentena total solo se permitirá salir para hacer compras exclusivamente de víveres y medicamentos en supermercados, abarroterías y farmacias. También abrirán ferreterías, clínicas veterinarias, estaciones de combustible y otros servicios esenciales.

Todos los adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad sin importar su número de cédula podrán ir a realizar sus compras entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m.



Los adultos mayores también se regirán por días de género. Las mujeres los lunes, miércoles y viernes; y los hombres, martes y jueves. Podrán ser acompañados por su asistente independientemente de su género.

Además, se decretó un toque de queda de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.

Para el resto de las provincias se mantiene el toque de queda a partir de las 7:00 p.m