Autorizan al Mop cambiar modalidad de pago a "llave en mano" para la vía Santiago-David

El Consejo de Gabinete aprobó de forma oficial la Resolución 66-26, mediante la cual se autoriza al Ministerio de Obras Públicas (Mop) a suscribir la Adenda N.° 1 al contrato del proyecto vial “Rehabilitación y mantenimiento de la carretera Panamericana, tramo Santiago-David”.

La modificación legal tiene como objetivo principal cambiar la modalidad de pago original estructurada por "avance de obra" hacia el esquema de "llave en mano", el cual incluirá el financiamiento directo por parte del contratista.

La obra de infraestructura, que impacta la conectividad terrestre entre las provincias de Veraguas y Chiriquí, es desarrollada por el denominado Consorcio Interamericana Oeste.

El procedimiento excepcional para la ejecución de este tramo carretero había sido autorizado inicialmente mediante la Resolución de Gabinete N° 18 del 25 de febrero de 2025; sin embargo, la actual administración ejecutó una revisión integral de toda la cartera de inversiones públicas del Mop con miras a establecer una estrategia rigurosa de consolidación fiscal.

Como resultado de dicha auditoría financiera y técnica, el Ejecutivo determinó viable variar las condiciones de desembolso estatales. Con la introducción de esta adenda de financiamiento privado, el monto total de la contratación para la rehabilitación y mantenimiento de este tramo de la red vial nacional queda fijado estructuralmente por la suma exacta de 66,379,379.80 balboas.

Controles presupuestarios del Estado

La resolución oficial emitida este mes de junio de 2026 resalta que la nueva programación financiera contó con el análisis técnico y la estricta anuencia de la Dirección de Planificación y Presupuesto del Mop la Secretaría de Metas Presidenciales, la Dirección de Presupuesto de la Nación y la Dirección de Financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Las instancias técnicas y económicas del Estado acordaron de forma conjunta validar este esquema de pagos con el fin de priorizar los proyectos de infraestructura crítica en el interior del país, garantizando la continuidad de los trabajos en la carretera Panamericana sin comprometer los techos de gasto público corriente y asegurando un marco de estricta disciplina fiscal durante la presente vigencia fiscal.