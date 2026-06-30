El Ente Rector del Régimen de Asociación Público Privada (APP) aprobó el informe técnico del proyecto de rehabilitación, mejora y mantenimiento por estándares de desempeño de la autopista Centenario.

Mediante esta aprobación se autoriza al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para que realice modificaciones al pliego de cargos para la licitación, específicamente en su cronograma.

La aprobación se da mediante la Resolución Nº ER-04-P5-2026 de 30 de junio de 2026, que lleva la firma de Juan Carlos Orillac, presidente del Ente Rector y Ministro de la Presidencia.

El proyecto abarca 42.5 kilómetros y tiene como objetivo mejorar y mantener la Vía Centenario y la autopista Arraiján-La Chorrera.

Tras su autorización por el Ente Rector, se espera que en los próximos días, el MOP publique el acto público en el portal Panamá Compra.

Este es el tercer proyecto que organiza el ministerio por medio de APP, luego de la rehabilitación de la Carretera Panamericana Este y la rehabilitación de la Panamericana Oeste.

Lo que se conoce del proyecto es que ampliará la vía Centenario de cuatro a seis carriles, y la autopista de seis a ocho carriles, incorporando carriles rápidos con sistema de peaje.'

606

millones de dólares es el precio de referencia de este proyecto. 12,000

empleos generará esta obra, de acuerdo a las estimaciones del MOP. La cifra se suma a otros proyectos de infraestructura.

La duración del contrato será a 25 años, más largo que el de las otras dos APP, con una fase de preconstrucción que durará 18 meses y una de construcción que durará 30 meses.

Se estima que la rehabilitación de estas vías beneficiará a más de 400 mil personas que se movilizan diariamente entre la ciudad de Panamá y el sector oeste, al reducir el congestionamiento vehicular.

Y es que, de acuerdo con las proyecciones, el tráfico promedio diario pasará de 41,000 vehículos que se movilizaron en 2022, a más de 112,000 en 2040.

La Vía Centenario fue abierta en septiembre de 2005 y nunca ha recibido un mantenimiento integral. En tanto, la autopista fue ampliada en el gobierno de Ricardo Martinelli.