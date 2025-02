Boyd advierte que tendrán que buscar recursos del Estado para poder sufragar pensiones

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, planteó la realidad de no aprobar pronto el proyecto de ley 163 que reforma a la Caja de Seguro Social (CSS).

Boyd recordó que habían advertido, que si en febrero no estaba aprobado el proyecto de ley, tendrían que buscar fondos del erario público para poder financiar el 22% de las pensiones que no se pueden sufragar como consecuencia de la ausencia de dineros en el Programa de Beneficios Definidos.

El funcionario indicó que los $91 millones que la CSS necesita para cumplir con el pago a jubilados y pensionados vienen del Fondo de Ahorro de Panamá, pero se tiene que recurrir a la Asamblea Nacional para que ellos permitan que se use ese dinero para sufragar el pago de febrero.

Detalló que son $270 millones que cuestan las pensiones en 2025, de ese total, hacen falta $615 millones.

El ministro de Salud exhortó a los diputados a que analicen bien el futuro del país, porque se necesitan hacer cambios en las medidas paramétricas, entre ellos la edad de jubilación, porque si no se hace tendrán que recurrir a los recursos del Estado.

Según Boyd, el Estado está poniendo casi un billón de dólares, $966 millones todos los años para sufragar pensionados.

Advirtió que si no se hace nada habría que reducir los medicamentos, los centros de salud, no se podrá nombrar médicos ni enfermeras, no se podrá hacer carreteras ni viviendas, es decir, habría una serie de problemas sociales que cada año serán peores.

Indicó que si para marzo la ley todavía no es aprobada por la Asamblea, se tendrá que trasladar en partidas entre $93 y $94 millones.