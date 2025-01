Boyd: 'Mafia de las medicinas' es en la estructura burocrática del gobierno

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, se refirió sobre las palabras del presidente de la República, José Raúl Mulino, en la que describió a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa) como "la mafia de las medicinas".

Boyd explicó que es una “mafia” en la estructura burocrática del gobierno, en la que se demora la secuencia para poder registrar un producto.

Detalló que este es un problema que viene ocurriendo desde hace muchos años, y eso hay que cortarlo.

El ministro considera que la “mafia” es un “crimen organizado” porque si algún panameño, hoy en día, no puede pagar los medicamentos que necesita porque está caro como consecuencia de que no se puedan registrar los productos adecuadamente, y que no se puedan obtener a un precio eficiente, entonces esa persona está cometiendo un crimen.

En cuanto a la medida de que los medicamentos que cuenten con la aprobación de la FDA y EMA, tendrán registro sanitario automático, Boyd señaló que lo que va a ocurrir es que al aceptar registros que vienen del extranjero y que puedan rápidamente ser incluidos dentro de los medicamentos que se venden en Panamá, eso hará que la competencia se expanda y va a abaratar los costos.

Aclaró que el Estado no se está convirtiendo en un distribuidor, sino que va a funcionar como como se hace hoy en día con las distribuidoras, ya que no quieren afectar ni a las pequeñas ni a las medianas farmacias.

Destacó que cuando la estructura pública de salud esté abastecida de medicamentos, va hacer mucho menor el problema, el cual van a resolver a corto plazo.

Según el ministro, están empezando con la reducción en el precio de 20 medicamentos y luego serán 20 más, hasta llegar a un total de 96 productos.