Buscan crear centros regionales del ION para bajar angustia de pacientes

Ingresar al Hospital Oncológico Nacional (ION) puede tardar un tiempo y mientras tanto, el paciente de cáncer puede vivir meses de angustia.

Versión impresa

Y si viene del interior del país, la situación es más angustiante, por lo que los afectados piden que se apruebe el anteproyecto de ley que crea la Red Oncológica Nacional.

Soledad Iglesias es uno de esos casos. En septiembre del 2018 se le detectó cáncer de mama y luego del diagnóstico tuvo que esperar aproximadamente dos meses para poderse atender en el ION.Para ella fueron los meses más largos de su vida y con la incertidumbre de no saber cómo avanzaba su enfermedad en lo que llegaba la fecha.

Cuando logra ingresar al ION, Soledad se realizó varios exámenes y estudios por alrededor de siete meses, los cuales arrojaron un cáncer que había que operar. Tras ese procedimiento, inicia el proceso de 15 quimioterapias. "Ese proceso después de cuatro quimioterapias rojas fue devastador, horrible, se te cae el cabello, las cejas, los bellos del cuerpo, los dolores de estómago, resaltó Soledad.

Al finalizar las quimioterapias, tuvo que esperar un poco más para iniciar las radioterapias, que fueron unas 30. Contó que es otro proceso, ya que las quemaduras son devastadoras. "Yo me cansaba mucho, es muy agotador y mi esposo me decía párate mi amor vamos… vamos no me dejes solo, ya estamos terminando", dijo Soledad. Después de dos años, hace un mes tocó la campana victoriosa.

Soledad asegura que las personas que vienen del interior del país sufren mucho, porque son elevados los gastos que tienen que hacer para venir, su alimentación y quedarse en algún lugar para poder recibir los tratamientos.

Destaca que deberían hacer extensiones del instituto para que los pacientes no tengan que viajar, ya que el cáncer es una enfermedad que desanima mucho, los estados de ánimo cambian y aparte de eso el gasto que representa, si la persona no cuenta con seguro social, se hace aún más pesado lidiar con la enfermedad, los dolores, venir en transporte público, muchas veces el día anterior y ver dónde hospedarse para poder recibir las quimioterapias, es muy complejo y muchos deben hacer arreglos de pago con el ION.



El Instituto Oncológico Nacional reportó en el año 2017, un total 3,731 casos de cáncer, mientras que el año pasado el aumento fue de 4,081, donde la causa más común son los tumores malignos de mama. Sin embargo, el cáncer de próstata fue de 309 casos en el 2017 y aumentó a 340 el año pasado.



La sobrepoblación de pacientes con distintos tipos de cáncer, ha hecho que el ION se haya vuelto pequeño. Muchos pacientes, que acuden a las citas en compañía de sus familiares, deben llevar sillas plegables, agua y otros insumos para las largas esperas.







Para llegar a tiempo a las citas, muchos vienen el día anterior y deben buscar hospedaje, lo cual les genera gastos.

Otros pacientes, que también son del interior del país muchas veces hacen el viaje para recibir atención o tramitar una cita; a veces no logran su propósito y tienen que irse de regreso con la enfermedad a cuestas.

VEA TAMBIÉN: COVID y enfermedades crónicas, combinación que es necesario frenar

Durante la crisis de la COVID-19, algunos pacientes de cáncer no pudieron movilizarse a la capital.

Ante esto, en la Asamblea Nacional se presentó un anteproyecto de ley que establece la Red Oncológica Nacional y modifica y adiciona artículos a la Ley 11 de 1984, que crea el ION.

Según la propuesta, el propósito principal es brindar atención de alta calidad a las personas del campo, que carecen de atención expedita y cercana, permitiendo que puedan tener un diagnóstico y una atención temprana. La Red se implementará en regiones con hospitales de tercer nivel.