Café geisha natural se alza con el triunfo en cata internacional

El lote Elida Geisha Natural Torre Lamastus Family Estates obtuvo el máximo galardón de la cata internacional 'Best of Panamá' celebrada este fin de semana en Boquete, la zona montañosa panameña cuna de estos granos, los más caros del mundo con un precio de venta de hasta 10.000 el kilo.

Este lote de la familia Lamastus logró un puntaje de 95,13 sobre 100, coronándose campeón de los geishas naturales y logrando además el máximo galardón de la cata 'Best of Panama', la Copa Panamá, por los puntos acumulados durante la competencia.

En la categoría de los geishas naturales, el segundo lugar lo ocupó el lote Carmen Geisha Especial Natural de Carmen Estate by Panama Red Carmen Café Trading S.A, y en tercer lugar Altieri Geisha Satori DFC Mima Estate de Altieri Family.

En cuanto a la categoría geisha lavado, el primer lugar se lo llevó con 95,5 puntos el lote Kaisen Finca Larayne, el segundo fue el lote Olympus Finca Sophia de Sophia Estate Panama, y en el tercer el lote Nuguo Washed de Café Gallardo.

La sorpresa en esta nueva edición de la competencia anual fue el lote de café varietal Black Moon Constellation Chiroso, de Black Moon Farm, que rompe récord histórico con un puntaje de 94,13 puntos para este grano.

En esta categoría de varietales, se ubicaron en segundo lugar el lote Semper Dilectio Jilgueros Holding Inc. Mil Cumbres de Mario Fonseca Imendia, y en tercer lugar el lote Pacamara Lavado de Feryen Estate.

El juez principal del 'Best of Panama', el australiano Will Young, dijo a EFE que los cafés en competencia estuvieron "extraordinarios". Comentó que en la categoría geisha natural, le dio un puntaje de 99,5 puntos a una taza "que tenía muchas frutas y muchos florales", algo que lo dejó "muy impresionado".

En la categoría geisha lavado también había una taza "muy poderosa", un café que provocó mucho entusiasmo en los jueces de China y Japón, por su pureza y sabores limpios y dulces, agregó Young.

Este certamen es organizado por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP, por sus siglas en inglés), una organización de productores que se dedican al cultivo y procesamiento del grano. Participaron 64 jueces internacionales y 21 nacionales, que evaluaron 180 lotes de café.

Un total de 7.560 kilogramos (16.666,78 libras) de cafés entraron a la competencia, de ellos 57 lotes en la categoría de geisha lavado (2.394 kilogramos), 61 lotes en geisha natural (2.562 kilogramos) y 62 lotes en varietales (2.604 kilogramos).

Hunter Tedman, presidente de la SCAP, explica a EFE que 'Best of Panama' refleja el esfuerzo de los productores panameños "de continuar innovando en la caficultura", favorecida por la tierra y la geografía del país centroamericano.

Los elevados puntajes que se han alcanzado en la competencia, que tuvo su primera edición hace 20 años, son el referente del trabajo que ha hecho el productor panameño desde entonces, cuando la libra de café especial se vendía por alrededor de 2 dólares pero en el 2023 alcanzó los 10.005 dólares el kilogramo.

El café representa menos del 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá, pero gracias a la producción de granos especiales como el geisha, el país centroamericano ha entrado en el mercado de lujo cafetero, especialmente en Asia.

