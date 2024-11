Camacho plantea adelantar la discusión del proyecto que reforma la CSS

El diputado del Partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, considera que se debe adelantar la discusión del proyecto que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS).

Camacho propone eliminar la gira al interior del país, porque, según él, se va repetir lo que se ha hecho en la Asamblea Nacional, en donde la mayoría de las personas que han explicado su posición han hablado de lo que ya se sabe de la CSS, pero no hacen propuestas en torno al proyecto.

Sostuvo que en este tiempo deberían estar discutiendo el proyecto en un primer debate. “Lo que nos guste del proyecto, lo aprobamos; lo que no nos guste o lo modificamos o lo rechazamos” , agregó en Telemetro Reporta.



El diputado dijo que no está a favor del aumento de la edad de jubilación, porque no ha escuchado un argumento que los convenza de la necesidad de este aumento.

Mencionó que los bancos deben también aportar responsablemente a la paz social que el país requiere y tiene que hacerlo “metiendo la mano en los bolsillos”.

Para ello, Camacho está elaborando una propuesta que involucra al sector bancario que es poner una renta gravable dentro de la actividad de préstamos que los bancos realizan entre sí.

También, plantea hacer una evaluación del ITBMS, es un impuesto de consumo, para que el más consuma sea el que más pague.

Camacho indicó que Estado como sociedad tiene que priorizar a los más vulnerables y eso no quiere decir que está en contra de los que tienen, sino que el que más tiene recurso es el que más tiene que aportar.

Hizo un llamado a que cada uno juegue su rol, el Ejecutivo hizo lo que correspondía al presentar el proyecto, mientras que la Asamblea tiene que analizar el proyecto, discutirlo y hacer los cambios que se tengan que hacer.