Casos de dengue bajo control: Hospitalizaciones disminuyen un 24% respecto a 2025

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica No. En la semana 23, que corresponde del 07 al 13 de junio de 2026, se han registrado un total de 3,122 casos acumulados de dengue a nivel nacional, por lo que las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y eliminación de criaderos del mosquito transmisor de esta enfermedad.

De esa cifra, 2,728 casos son sin signos de alarma, mientras que 374 presentan signos de alarma y se reportan 20 casos de dengue grave.

El informe detalló que la Región Metropolitana encabeza la lista con 752 casos; seguido por Colón con 603 casos; Panamá Oeste con 315 casos; Bocas del Toro 311; Panamá Oeste con 268 casos; San Miguelito con 270 casos; Panamá Este con 218 casos; Chiriquí con 182 casos; Panamá Norte 148 casos; Herrera con 121 casos; Los Santos reporta 57 casos; Veraguas con 49 casos; comarca Kuna Yala 39; Coclé 29 casos; Darién 17 casos y la comarca Ngäbe-Buglé 10 casos.

Hospitalizaciones y defunciones

El informe detalla que se presenta hasta la fecha un total de 395 hospitalizados en lo que va del año, lo que representa una disminución del 24% frente a las 519 hospitalizaciones reportadas en el mismo periodo del año 2025.

Con la actualización de una nueva defunción procedente de la provincia de Veraguas, el acumulado nacional asciende a 10 fallecimientos.

Del total, Bocas del Toro y Los Santos reportan tres defunciones cada una, mientras que Coclé, Colón, Panamá Norte y Veraguas registran un caso cada una.

Tasa de incidencia nacional

De acuerdo con el informe, la tasa de incidencia correspondiente a la semana epidemiológica No. 23 es de 66.2 casos por 100 mil habitantes.

Casos por corregimientos

Los corregimientos con más de 100 casos se encuentran: Tocumen (178 casos), Veracruz (139) y 24 de Diciembre (100).

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La tasa de incidencia demuestra esta semana que el grupo más afectado es el de 10 a 14 años con una tasa de 98.5 casos por 100,000 habitantes.

El Ministerio de Salud continúa intensificando los operativos en todo el país durante el 2026, apoyándose en el equipo de Control de Vectores y en las estrategias de Promoción de la Salud para reducir los casos de dengue.

Se insiste en la importancia de la participación ciudadana para la eliminación de todos los criaderos del mosquito, tanto dentro como alrededor de las viviendas.

Recomendaciones y acciones

A pesar de la tendencia decreciente de las últimas semanas, las autoridades del Minsa enfatizan la necesidad de no bajar la guardia. Se insta a la población a mantener de forma permanente la eliminación de criaderos inservibles del mosquito Aedes aegypti dentro y alrededor de los hogares, así como el tratamiento adecuado de los depósitos de agua útil.

El Minsa recuerda que ante síntomas sospechosos como fiebre, dolor de cabeza intenso, malestar general o dolores musculares, es fundamental evitar la automedicación y acudir de inmediato a la instalación de salud más cercana para recibir atención médica oportuna y prevenir complicaciones asociadas a los signos de alarma de la enfermedad.