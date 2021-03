Certificación médica: 'Estudiantes de la Universidad de Panamá tienen ventaja'

El diputado Mariano López, proponente del proyecto de ley que crea el régimen de certificación y recertificación de los profesionales y especialistas-técnicos de la salud, arremetió este lunes contra el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Enrique Mendoza, porque considera que es juez y parte del proceso.

López recalcó que con la iniciativa no se busca desmejorar la calidad de los médicos y poner en riesgo la salud de los panameños, sino abrir un compás de igualdad para todos los profesionales, además de que el examen tenga validez internacional.

Según el diputado, en 2008 se modificó la ley original, lo que le dio a la Universidad de Panamá el control de la prueba. La actualización permitía realizar convenios con organismos internacionales, pero López resaltó que Mendoza modificó un artículo para que tales convenios se realizaran solo con el aval de la Universidad de Panamá.

“¿Qué hizo el decano Enrique Mendoza? Modificó ese artículo para que se hiciera el convenio con el aval de la Universidad de Panamá y este señor forma parte de este organismo”, comentó.

Esta situación, a juicio de López, les da ventaja a los estudiantes de la Universidad de Panamá.

"Él es juez y parte. Por eso es que los estudiantes de la Universidad de Panamá tienen ventaja, porque están mejor preparados, porque el decano de la Facultad de Medicina hace parte de esa preparación. Es más, cuando los estudiantes entran a la sala a hacer el examen, ya está establecido el número de banca y su nombre. ¿Quién garantiza que el examen sea igual para todos? Eso hay que investigarlo", dijo el político.

López reiteró que no busca eliminar los exámenes, sino que los mismos se hagan al final de los dos años de internado.

"No estoy diciendo que vamos a preparar profesionales mediocres. Se trata de igualdad y oportunidad para todos. Si formamos 400 médicos por año, tenemos que tener la capacidad que los 400 hagan el internado. Este proyecto lo que pide que se realice la prueba de certificación una vez terminado el internado, porque el médico interno es un médico en formación y no debe atender pacientes sin la supervisión de un médico idóneo", expuso.

De acuerdo con López, en Panamá hay más de 200 médicos que no trabajan porque no pasaron el examen.

El diputado resaltó que el proyecto también busca que el examen sea elaborado por panameños y que tenga reconocimiento internacional.

"Este examen es hecho por un colegiado estadounidense. No sirve en Estados Unidos, ni en Europa, ni en otros países. Hay médicos que lo pasaron, van a Europa y no se los reconocen. Pedimos que el examen sea hecho por panameños porque las enfermedades que hay en Estados Unidos no son las mismas que hay en el trópico y que sea reconocido internacionalmente", puntualizó.