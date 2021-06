César García: 'La Universidad de Panamá está perdiendo su liderazgo y credibilidad'

Con más de 40 años como docente, electo en cinco periodos distintos como director del Centro Regional Universitario de Veraguas, que acumulan más de 21 años, el catedrático y matemático, César García se perfila entre los candidatos a rector de la Universidad de Panamá (UP).

¿Cuáles considera son sus méritos para asumir la rectoría de la casa de Octavio Méndez Pereira?

Mi carta de presentación como candidato a rector de la UP es mi trayectoria, mi dedicación y compromiso con la educación superior del país, y de manera especial, al interior de la República, donde he laborado sin descuidar, sin haber sido partícipe de los diferentes órganos de Gobierno de la Universidad de Panamá. Hoy día nuestro Centro Regional Universitario de Veraguas es un centro que ha tenido un desarrollo pujante, diría modelo. Esa dedicación de 21 años haciendo cosas, no con una varita mágica, sino con un equipo de trabajo nos ha permitido lograr muchos avances, y dentro de eso, la esencia de la institución que es la academia.Tenemos la intención de poner nuestro conocimiento, la experiencia y la voluntad a favor de la institución, por eso sentimos que somos una opción válida para este 30 de junio.

¿Cuál será su prioridad presupuestaria?

Tenemos una propuesta fundamentada en seis ejes temáticos, y los seis son importantes, pero si tuviera que priorizar, yo diría que la infraestructura. Ahora que hemos hecho recorrido a nivel nacional, nos damos cuentas en las malas condiciones que están los edificios, y algunos centros regionales. Proveer de insumos a los laboratorios que juegan un papel importante en la formación académica de los estudiantes, pero no podemos dejar de lado la modernización de la Universidad de Panamá, hay que hacer una inversión en tecnología. La universidad debe hacer un esfuerzo extraordinario para irse despolitizando, está excesivamente politizada. Hay que recuperar la beligerancia académica, que la universidad vuelva a ser conciencia crítica y faro de luz, que se proyecte y sea parte de la comunidad.

¿Qué opina del modelo de gestión universitario de las últimas décadas?

Dentro de las cosas que hay que cambiar, lo primero, es el modelo de gestión. A mí en lo personal, me gusta la gestión por resultados, una administración de puertas abiertas, que el rector conozca la universidad, porque si el rector no conoce la universidad difícilmente puede priorizar en el gasto. En nuestros recorridos escuchamos el clamor de los administrativos que se sienten abandonados, pero también tenemos una universidad descuida, desatendida, que se ha quedado estancada, aunque nos quieran vender lo contrario. El periodo que le viene a la próxima administración de la Universidad de Panamá es sumamente difícil, vamos a necesitar mucho presupuesto para recuperar la infraestructura, comprar equipo tecnológico para modernizar la institución, pero también necesita un cambio de actitud. Quienes nos vayan a acompañar en el equipo de trabajo tienen que tener mística, tienen que ser personas con competencia, con compromiso y amor hacia la universidad.

¿En dónde está la UP en los rankings y qué propone para potenciar su calificación?

A nivel nacional la universidad ha mejorado en los rankings, pero tenemos todas las herramientas y el recurso humano calificado para que nuestra universidad sea de las mejores de la región. La universidad tiene que recuperar la beligerancia académica, la esencia. La columna vertebral de la institución tiene que ser la academia, en consecuencia, para recuperar y mejorar en los rankings tenemos que apoyar mucho más a los investigadores que juegan un papel fundamental en la generación de conocimiento.

¿Por qué considera que la UP está perdiendo credibilidad y prestigio?

Porque tiene una administración de puertas cerradas, enconchada dentro de la cerca perimetral donde no tiene participación. Si la Universidad de Panamá no se proyecta, no se siente parte de la comunidad, no hay vinculación con los diferentes sectores activos del país, entonces estamos perdiendo proyección liderazgo, credibilidad y presencia nacional.

¿Qué balance hace de la oferta académica y la realidad del mercado laboral?

Definitivamente, tiene que hacer una revisión de su oferta académica. Hay carreras que ya están desfasadas. La universidad tiene que estar en una constante actualización de la oferta académica, que responda a las aspiraciones de los estudiantes pero también de la comunidad laboral, del mercado, y la competencia internacional. Es necesario revisar los estándares curriculares y hacer de nuestra oferta académica una propuesta de solución a la demanda de la sociedad y el mundo.

¿Qué opina de la reelección?

Yo he sido reelegido cuatro veces. Creo en la reelección cuando es producto de tu trabajo, trayectoria. Son las obras las que hablan por ti, no las promesas. A lo que me opongo, es que ahora se hagan todo tipo de ofrecimientos cuando tuviste cinco años para hacerlo.

¿Por qué la Universidad de Panamá tiene que firmar un pacto Ético Electoral? Usted no firmó.

En realidad, la Universidad de Panamá no tiene que firmar un Pacto Ético, y pido disculpas a los que promueven los pactos, no nos oponemos. Yo no firmé porque no conocía el documento. Este servidor ha participado en campañas políticas universitarias, siempre han sido de altura, entendemos que tienen que ser un lenguaje universitario. No firmae el pacto ético no significa que vamos a hacer cosas irregulares.

¿Cuál es su opinión sobre la rendición de cuentas y las auditorias?

Soy uno de los que aplaudo las auditorias. Hacen un gran favor porque nos ayudan a cuidarnos las espaldas, porque son fondos públicos que debemos administrar con suma transparencia. En cuanto a la rendición de cuenta, la gente tiene que saber cómo se gasta el dinero de la Universidad de Panamá.

¿De no resultar electo cuál será el paso?

Yo soy director del Centro Regional Universitario de Veraguas, mi periodo termina el 18 de febrero del 2022. Pasadas las elecciones, al siguiente día me reintegro a mi cargo, o de ser electo, comenzar a reunirnos para dar seguimiento al proceso de transición. Después del 18 de febrero, yo soy profesor de matemáticas y me gusta enseñar, el grado académico que con mayor orgullo llevo es el de ser maestro, entonces yo regreso al aula universitaria a servir esa comunidad.

