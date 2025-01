Ciudad Universitaria: profesores solicitan que terrenos actuales sigan siendo de la Universidad tras traslado

La construcción de una nueva sede para la Universidad de Panamá (UP) parece ser toda una realidad, no obstante, los profesores se muestran reacios a dicho cambio, pues aunque no rechazan el traslado consideran que se deben mantener los espacios actuales.

José Álvaro, presidente de la Asociación de Profesores de la UP, recalcó que los universitarios nunca se opondrán a procesos en beneficio de la educación superior, pero abandonar las actuales instalaciones “no es negociable”.

Álvaro ponderó las cualidades de los campus Octavio Méndez Pereira y Harmodio Arias Madrid, afirmando que forman parte de la historia republicana del país, por lo tanto, su olvido no puede ser una opción.

Mediante un manifiesto del Consejo Académico, los educadores señalaron que dichas instalaciones deben seguir siendo patrimonio de la Universidad, con reconocimiento formal, como patrimonio histórico, cultural y académico.

Recalcan que la Universidad ya ha sacrificado sus terrenos en favor del desarrollo nacional, por lo tanto, no pretender perder estos dos campus bajo ninguna circunstancia.

“Es imprescindible que ambos campus sigan siendo propiedad de la Universidad de Panamá”, expresaron.

Aunque en anteriores declaraciones, el rector de la Universidad, Eduardo Flores, adelantó a Panamá América que tras el traslado, las actuales instalaciones albergarían a institutos de investigaciones y postgrados, los profesores señalan que aún no se han discutido los usos adicionales de dichos campus.

No obstante, recalcan que esta decisión debe tomarse incluyendo a todos los involucrados, es decir, estudiantes, docentes y administrativos.

Según Flores, el traslado de la unidad académica tendría un costo aproximado de 4 mil millones de dólares y tardaría unos 25 años, por lo que, estaría lista en 2050.

La ubicación provisional que se tiene para la ejecución de esta obra es alado de la Ciudad de la Salud, en la Vía Centenario.