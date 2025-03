¿Cómo el clima tropical y marino de Panamá impactan a las edificaciones públicas?

El Dr. Cecilio Hernández B., docente e investigador de la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT) de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), desarrolló dos proyectos de investigación en el área ambiental y de la ciencia de los materiales.

Se trató de los proyectos IDDS22-038 “Impacto del clima tropical y marino de Panamá sobre la durabilidad de edificaciones públicas sensitivas” y el IDDS22-055 “Determinación de contaminantes atmosféricos críticos en áreas de alta densidad y económica de Panamá”.

Con respecto al estado de las edificaciones públicas en Panamá, esta investigación tuvo como objetivo evaluar la influencia de las variables y contaminantes medioambientales sobre la condición de 65 edificaciones representativas del sector público y de alta demanda de uso por la sociedad, tales como edificaciones de instituciones municipales, del cuerpo de bomberos, monumentos, por medio de visitas de inspección, ensayos in situ y ensayos de laboratorio.

"Si bien la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) ha realizado evaluaciones de las edificaciones en nuestro país, esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de estudiar el impacto del clima tropical y marino sobre el patrimonio cultural inmueble desde una perspectiva científica”, señala el investigador principal.



Como parte de este proyecto de investigación, el equipo de trabajo determinó la condición o defectos encontrados en cada sitio de estudio, con el fin de que los administradores de estas edificaciones puedan contar con información para realizar las intervenciones necesarias para el mantenimiento, la preservación y la reparación del patrimonio inmueble del país.



“Encontramos edificaciones con múltiples patologías, como agrietamiento, fisuración, corrosión y presencia de moho, las cuales resultan de la falta de mantenimiento y el incumplimiento de los códigos de construcción”, dijo Hernández.



El estudio científico contó con el apoyo importante de la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura (MiCultura), para poder acceder a los monumentos del país, y de los Municipios de Panamá y Antón, el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) y la empresa Cemex, S.A., entre otros.

Contaminación atmosférica presente en zonas urbanas del país



El objetivo de este proyecto fue establecer la distribución de contaminantes atmosféricos en 28 sitios representativos de zonas urbanas de alta densidad poblacional y económica, algunos con tráfico intenso y en proximidad a fuentes potenciales de generación de contaminación atmosférica, de la capital y del resto de las provincias del país.



“Por un período de dos años realizamos mediciones de corta duración, de entre 20 a 60 minutos, en diversos puntos en ciudades de las provincias de Panamá, Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos y Chiriquí. Estas se evaluaron con respecto a los límites de la por la Agencia de Protección Ambiental (USEPA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, sólo con fines comparativos, debido a que los límites regulatorios se evalúan por largos períodos de tiempo (8 horas, 24 horas, etc.) y se requieren de estaciones de monitoreo permanentes costosas para ello”, compartió el investigador.



Para realizar este estudio científico, se utilizó equipos de bajo costo recomendados USEPA, para medir contaminantes atmosféricos como el material particulado (PM2.5 y PM10), el dióxido de nitrógeno (NO2), el dióxido de azufre (SO2), el ozono (O3), el monóxido de carbono (CO), los compuestos orgánicos volátiles (VOC) y el dióxido de carbono (CO2).



“Entre los principales hallazgos podemos destacar que no se observaron niveles elevados de material particulado (PM2.5 y PM10), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2.). Sin embargo, debemos prestar atención a contaminantes atmosféricos como el ozono (O3), el monóxido de carbono (CO) y los compuestos orgánicos volátiles (VOC). Esta data inicial será utilizada en análisis posteriores”, indica el Dr. Hernández.



Como parte del proyecto de investigación, se realizó una visita a las oficinas regionales de la USEPA en EE. UU., para conocer cómo se gestiona el tema de contaminación atmosférica en este país, y el manejo de los aspectos normativos relacionadas a la calidad del aire en ambos países.

Los estudios se realizaron en conjunto con el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT AIP) y fueron financiados por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.