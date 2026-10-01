¿Cómo se fija el precio del combustible en Panamá? El MEF explica la fórmula quincenal

En momentos en que la volatilidad de los mercados internacionales del petróleo presiona los precios locales debido al conflicto geopolítico en el Medio Oriente (EE. UU. e Irán), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sustentó ante la Comisión de Presupuesto un traslado de partida por $33,000,000.00 para mantener el programa de subsidio a la gasolina y el diésel, al tiempo que detalló cómo funciona el mecanismo oficial de fijación de precios en el país.

El viceministro del ramo, Fausto Fernández, explicó que Panamá no produce su propio combustible ni tiene la capacidad de incidir en las cotizaciones globales, por lo que depende en más de un 90% de los derivados importados desde el Golfo de México, la ruta logística que mejor se adapta a las normas de calidad del mercado nacional.

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"Actualmente el Estado consume cerca de 17 millones de dólares mensuales para amortiguar el impacto internacional. Ya hemos ejecutado más de 66 millones de los 100 millones de dólares autorizados por el Consejo de Gabinete", dijo Fernández.

"El subsidio se mantendrá de forma temporal hasta que los precios internacionales retornen al nivel previo a esta crisis", puntualizó Fernández.

Así funciona la fórmula de importación quincenal

Frente a las dudas de la ciudadanía sobre por qué las bajadas internacionales del barril de crudo no se reflejan de inmediato en las estaciones de servicio locales, Fernández detalló el modelo operativo regulado en el país:

A diferencia de otras jurisdicciones donde los precios cambian a diario, Panamá utiliza una fórmula creada a inicios de la década de 2000. Esta toma el promedio de los últimos 10 días de precios publicados de estándares internacionales para fijar la tarifa que regirá durante los siguientes 15 días.

Transformación de crudo a destilados: Una caída repentina en el precio del barril de crudo en un solo día no se traduce automáticamente en una rebaja de los destilados (gasolina o diésel) que importa Panamá.

Con un diésel que roza los $5.00 por galón, el MEF aclaró que recortar el impuesto de importación (fijado en 60 centavos por galón) no resolvería el problema de fondo, pues la distorsión radica en los costos de origen.

¿Refinería propia o explotación de petróleo en Darién?

Durante la sustentación, la representación del MEF abordó alternativas estructurales sugeridas para mitigar futuras crisis energéticas:

Aunque habló de leyendas urbas, Fernández recordó que hace 30 o 40 años se ejecutaron estudios de exploración que detectaron indicios de petróleo y gas natural en la provincia de Darién. Sin embargo, fueron descartados e invalidados en su época porque el precio del barril era sumamente bajo, haciendo inviable el gasto de exploración e infraestructura frente al rendimiento comercial.

Sobre la posibilidad de instalar una refinería para el consumo doméstico, el viceministro señaló que construir y operar dicha infraestructura únicamente para el mercado panameño entraña un riesgo financiero excesivo para una sola operación, dada la escala reducida de la demanda local.

Petición de partidas: GAFILAT e incentivos a la producción

El paquete global de traslados aprobado al MEF sumó $38,488,450.00, distribuidos en tres renglones clave:

Subsidio a carburantes: $33,000,000.00 para la estabilización tarifaria del transporte y sectores productivos.

Incentivos fiscales ($5,000,000.00): Para respaldar Certificados de Fomento a la Inversión, agroexportación y sectores clave de la industria, el turismo y el agro.

Cumbre del GAFILAT ($450,000.00): Para la organización de la reunión de alto nivel que reunirá en Panamá a 18 países para coordinar compromisos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, clave para reducir la prima de riesgo del país.

Finalmente, Fernández destacó que el esfuerzo conjunto entre el MEF, la AIG y los gremios de transporte ha evitado aumentos en las tarifas del pasaje, logrando mantener la estabilidad en el costo de la vida. De acuerdo con el último reporte de la Acodeco, la canasta básica familiar se situó en $304.68 al cierre de septiembre.