Comunidad LGBTI reclama a la Corte reconocer unión civil

Activistas de la comunidad LGBTI reclamaron este miércoles "valentía" a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que reconozca la unión civil de personas del mismo sexo, algo a lo que está "obligado" el país al ser un Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En una carta pública, los activistas recordaron a la Corte Suprema de Justicia que desde 2016 están pendientes fallos sobre casos de matrimonios igualitarios, para "resolver la desigualdad que experimentan" los miembros de esta comunidad en el país centroamericano.

"Panamá es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es miembro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ya en distintas decisiones, judiciales y opiniones consultivas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho categóricamente que los Estados Parte de la Convención están obligados a reconocer el derecho al matrimonio civil de las parejas del mismo sexo".

Así lo afirmó Iván Chanis, abogado internacionalista y presidente de la Fundación Iguales, una organización sin fines de lucro que acompaña iniciativas jurídicas de reclamos de derechos, especialmente de derechos de personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex y queer.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en una opinión consultiva adoptada en 2017 y emitida en enero de 2018, urgió a los países de la región a garantizar los derechos humanos de la población sexualmente diversa, entre estos la unión de personas del mismo sexo.

En la CSJ y en el Tribunal Electoral (TE) de Panamá están pendientes de fallo desde 2016 tres casos de matrimonios igualitarios en el exterior, dos de los cuales pretenden invalidar el Código de Familia, y legalizar los matrimonios homosexuales.

Ya en octubre de 2020 Panamá recibió un llamado "vehemente" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que cumpliera de "buena fe" con los estándares regionales para garantizar los derechos de la población sexualmente diversa y LGBTI.

"La Corte tiene engavetado esto porque no hay valentía para tomar las decisiones, en general. La Corte no está cumpliendo su función de proteger los derechos humanos, de impartir justicia y de realizar el debido control de convencionalidad con los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos", reclamó Chanis.

Panamá "no es una democracia plena al no reconocer en igualdad a todas las personas. En Panamá se separa, en Panamá se discrimina, en Panamá no hay un debido acceso a la Justicia", denunció el activista, quien tiene una maestría en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford.

Chanis y otros activistas se congregaron en las escalinatas del edificio sede de la CSJ para "recordarle, de manera muy respetuosa a los magistrados y magistradas de la Corte, que están obligados a fallar en derecho y, por ende, a reconocer la dignidad de todas las personas en Panamá".

Las parejas del mismo sexo "son como cualquier otra, se quieren casar para fortalecer su unión y su proyecto de vida, para proteger a sus familias. Son personas honestas, que están buscando ser parte integral de la sociedad panameña, y parte de eso es su acceso al matrimonio y por ende a la protección de todos sus derechos humanos sin discriminación", recalcó el presidente de la Fundación Iguales.

"Por estas y muchas más razones basadas no solo en la legalidad, si no en el amor y el respeto, les solicitamos reconozcan el derecho al matrimonio civil de parejas del mismo sexo en Panamá, cumpliendo con su rol de control de convencionalidad y garantes de la adecuada interpretación de nuestra Constitución Política", agregaron los activistas en su misiva pública.