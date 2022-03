Confirman 10 buques de bandera panameña atrapados en el Mar Negro; tres impactado por misiles rusos

Tres embarcaciones civiles con bandera panameña fueron impactadas por misiles rusos en el Mar Negro, confirmó Ministro de Asuntos Marítimos, Noriel Araúz.

Versión impresa

Una de las embarcaciones se hundió y dos se mantienen a flote con daños materiales, indicó Araúz.

En una de las embarcaciones se encontraban seis tripulantes ucranianos y en el resto de 12 a 20 tripulantes de diferentes nacionalidades, todos están a salvo, indicó el funcionario.

Los navíos transportaban cereales, granos, minerales y carga mixta.

Cerca de 200 a 300 embarcaciones no pueden salir del Mar Negro, de las cuales 10 son de bandera panameña, con cerca de 150 hombres de diferentes nacionalidades.

Autoridades panameñas mantienen comunicación con Relaciones Exteriores y la oficna de Ucrania para darle el soporte, indicó Araúz.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a través del Registro de Buques de Panamá, publicó el 24 de febrero de 2022, el Aviso de Marina Mercante MMN 03/2022, en el cual se hace énfasis a sus naves que deben mantener la máxima vigilancia y aumentar las condiciones de seguridad a bordo, para proteger a la gente de mar abordo y al buque, cuando se encuentren navegando en aguas de Ucrania y Rusia, en el Mar Negro y el Mar de Azov.

El buque NAMURA QUEEN, con IMO 9841299, propiedad de la compañía NIKKO KISEN CO., LTD. y operado por la compañía CLEANSEAS SHIPMANAGEMENT, INC., abanderado el 7 de abril de 2020, fue impactado el pasado 25 de febrero por un misil en la popa, mientras se encontraba a la espera de cargar granos en el Puerto de Pivdenny (Yuzhny), en Odessa, ubicado al Suroeste de Ucrania.

VEA TAMBIÉN: Petróleo de Texas sube un 8.4 % hasta los 102,98 dólares el barril

Panamá mantiene registradas unas 8,653 buques abanderados, según información de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!