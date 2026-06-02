Consejo de la Unachi debe convocar a elecciones

Luego de que la Procuraduría de la Administración aclarara que el Consejo General de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) no tiene facultad para rechazar la dimisión de la aún rectora Etelvina de Bonagas, la ministra de Educación, Lucy Molinar, espera que el proceso siga su curso y se convoque a elecciones para que la comunidad educativa pueda elegir a su sucesor.

El organismo universitario, según la titular del Ministerio de Educación (Meduca), debe respetar el procedimiento electoral universitario a fin de facilitar el proceso de transición entre la actual rectora y quien obtenga la mayoría de votos.

"Debe volver a ponerse al estudiante por delante y privilegiar lo que es correcto para que la Universidad siga siendo timbre de orgullo para todos los chiricanos", acotó.

Mencionó que a partir de la fecha debe dársele cabida a lo correcto, dejando de lado el capricho, feudo, politiquería y negociación de espacios que han sido los principales causantes de la crisis financiera e institucional que enfrenta la Unachi.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) también se unió a la solicitud de renuncia de Bonagas, pues considera que su desvinculación es indispensable para garantizar que las investigaciones del Ministerio Público y la Contraloría General de la República se desarrollen con total transparencia, independencia y estricto apego al debido proceso, sin afectar el funcionamiento académico y administrativo de la casa de estudios ni poner en riesgo el derecho a la educación de los estudiantes.

"La continuidad de las actividades académicas, la estabilidad institucional y la tranquilidad de los estudiantes, docentes y administrativos deben preservarse mientras avanzan las investigaciones correspondientes", expresaron a través de un comunicado.

Sobre las alternativas planteadas por diversos sectores para financiar la operatividad de la entidad, el gremio sostiene que cualquier decisión que se tome al respecto debe sustentarse en estudios técnicos, criterios objetivos y dentro del marco legal pertinente.

14,000

estudiantes aproximadamente forman parte de la Universidad Autónoma de Chiriquí. 2025

año desde el que la entidad no hace efectivos los pagos a la Caja de Seguro Social.

La comunidad educativa, desde que se conoció la supuesta abdicación de la rectora, de acuerdo con Iván Serracín, administrativo de la entidad, atraviesa un periodo de incertidumbre; esperaban que el Consejo General Universitario tomara las medidas necesarias para solventar la crisis, pero no fue así; por tanto, se sienten a la deriva.

Reiteró que este órgano no puede extralimitarse de sus funciones contenidas en el artículo No. 57 del estatuto; su responsabilidad, una vez tuviera pleno conocimiento de la decisión de la funcionaria, era darle curso, asignar como encargado al vicerrector académico Jorge Iván Bonilla y convocar a elecciones en tres meses, procurando que el proceso sea transparente, democrático y sin persecución.

Víctor Amílcar Fuentes, miembro electo del Consejo Académico de la Unachi, coincide con Serracín en que la decisión adoptada por el ente rector es improcedente, ya que su obligación durante la sesión extraordinaria del pasado 27 de mayo era elegir a quien ocuparía provisionalmente el cargo por el periodo de elección.

Recalcó que la rectora confirmó la existencia del documento y su firma; su único error fue que lo presentó ante el Meduca, que no tiene competencia dentro de las universidades, y no frente al consejo o secretaría general.

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Agregó que no puede estar a favor de una administración que favorece a personas sin preparación suficiente para desempeñarse como docentes dentro de la institución; por tanto, rechaza la permanencia de la funcionaria en el cargo.