Construcción del sistema de redes de alcantarillado sanitario de Panamá Norte y San Miguelito costará $42 millones

Unos 42,127,649 de dólares costará proyecto “Diseño y Construcción del Sistema de Redes de Alcantarillado Sanitario de Panamá Norte y San Miguelito".

Versión impresa

Por ahora un total de ocho empresas contratistas están interesadas en participar en la licitación pública para este proyecto que impulsa el Programa de Saneamiento de Panamá (PSP).

Las empresas estuvieron presentes en la reunión previa de homologación que fue llevada a cabo de manera virtual / presencial por el Programa Saneamiento de Panamá.

Esta obra, que es financiada por el Gobierno Nacional, será ejecutada en 30 meses en los distritos de Panamá y San Miguelito.



El subcoordinador general del Programa Saneamiento de Panamá, Leonel Castillo, el personal técnico atendió y aclaró las interrogantes presentadas por los participantes, de los cuales se estará seleccionando una empresa contratista para realizar el diseño y construcción pertinente para el Sistema de Redes de Alcantarillado Sanitario de Panamá Norte y San Miguelito.



Ya el martes 22 de marzo de 2022, se realizó una visita de campo en donde las empresas interesadas en participar de la licitación recorrieron toda el área que va a contemplar este proyecto que incluye en su etapa No. 1 el estudio, catastro, diagnostico, diseño requerido de los tramos pendientes, para su realización en 6 meses y en su etapa No.2 contempla la instalación de tuberías de pequeño diámetro, subcolectoras de 30 pulgadas, así como cámaras y cajas de inspección por calles y veredas de concreto, suelo natural, escalera entre otros, para su ejecución en 24 meses.



El funcionaerio resaltó que la recepción de ofertas para esta licitación se realizará de forma virtual/presencial, el próximo 28 de abril de 2022 hasta las 10:00 a.m. y poco después se dará la apertura de sobres a las 10:05 a.m. en el Salón Juan Díaz de la entidad.

En la actualidad el Programa de Saneamiento de Panamá lleva adelante varios proyectos de alcantarillados y tratamiento de aguas servidas, con el fin de sanear río y quebradas del país.

VEA TAMBIÉN: Minsa levanta uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!