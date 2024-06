Continúa ensamblaje de la 'Tuneladora Panamá' de la Línea 3

Continúa el ensamblaje de la tuneladora Panamá de la Línea 3 del Metro de Panamá que se construye hacia Panamá Oeste.

Se trata de la pieza más grande: la cabeza de corte al pozo de ataque en el área de Farfán dónde iniciará su recorrido la Tuneladora.

La pieza tiene un peso de 471 toneladas y 13.92 metros de diámetro, señaló el Metro de Panamá.

El primer embarque de las primeras piezas de la tuneladora que se encargará de excavar el túnel de la Línea 3 del Metro llegó a suelo patrio en septiembre del año pasado.

La tuneladora fabricada en Alemania, que lleva por nombre “Tuneladora Panamá” está compuesta por 99 piezas.

Su proceso de ensamblaje se lleva adelante en el Complejo Industrial de Farfán, lugar donde se construye el pozo de ataque, por donde iniciará su recorrido de excavación y revestimiento de 4.5 kilómetros de túnel por debajo del Canal de Panamá.

Cada tren contará con 6 vagones y se dividirá la operaciones en dos circuitos: Circuito Este: partiendo de Albrook a Nuevo Chorrillo (17.5 km) y Circuito Completo: Albrook a Ciudad del Futuro (26.7 Km), detalló el Consorcio HPH, integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd., Posco Engineering & Construction Co. y Hyundai Engineering Co. Ltd., encargado de la obra.

El proyecto mantiene más de 25 frentes de trabajos activos, 24 horas al día de manera simultánea, generando 5,000 empleos directos.

La Línea 3 se desplazará por 25 kilómetros desde la estación Albrook, continuará de manera soterrada durante 6 kilómetros, pasando por debajo del Canal de Panamá, hasta la estación Panamá Pacífico, donde inicia el tramo elevado para finalizar su recorrido en la estación Ciudad del Futuro.

Beneficiará a 160 mil pasajeros diariamente, con un tiempo de recorrido de 45 minutos por tramo.

