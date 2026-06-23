¡Corre por tu salud, corre a todo pulmón!

Bajo el lema “¡Tu salud no es un juego!”, el Ministerio de Salud (MINSA) invita a toda la ciudadanía a participar en la cuarta edición de la gran Carrera-Caminata 5K “A Todo Pulmón”. Este evento se celebrará el próximo 9 de agosto en la Cinta Costera, en el marco del Día Mundial Sin Tabaco.

Más que una competencia, esta actividad es un llamado a elegir y promover el bienestar para la juventud y la familia sobre la nicotina. El objetivo principal de este año es inspirar a los jóvenes y a las familias panameñas a adoptar estilos de vida activos y saludables, desenmascarando el falso atractivo de los dispositivos de vapeo y el tabaco.

Nuestra meta es que cada paso que demos en la Cinta Costera sea un compromiso con la vida. Queremos que la juventud comprenda que respirar aire puro es el único camino hacia una vida plena”, señaló el equipo organizador de Promoción de la Salud del MINSA.

Desenmascarando la trampa

La campaña de este año busca alertar sobre las tácticas de marketing que intentan presentar a los cigarrillos electrónicos o "vapes" como una alternativa segura. El mensaje de la comisión es claro: los vapeadores y el tabaco dañan la salud, ocultando una dependencia química severa detrás de diseños y sabores atractivos.

A través de esta jornada, el MINSA reafirma su compromiso de proteger a las presentes y futuras generaciones, promoviendo espacios de recreación familiar libres de humo y nicotina.

Detalles del evento:

· Fecha: 9 de agosto

· Lugar: Cinta costera.

· Hora: 6:30 a. m. (Calentamiento) | 7:00 a. m. (Salida).

· Distancia: 5K Carrera / 1K Caminata Familiar.

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· Actividades adicionales: El evento contará con ferias de bienestar y actividades recreativas para todas las edades.

· Inscripción: B./ 10

Invitamos a los estudiantes de las escuelas, colegios, universidades, deportistas, clubes de corredores y a la población en general a unirse a esta gran fiesta de salud. Para más información, pueden consultar las redes sociales del MINSA o la cuenta oficial @atodopulmonminsa.