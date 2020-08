COVID-19 leve: ¿Cómo debe tratarse y qué terapia aplica un grupo de médicos panameños?

Versión impresa

La mayoría de los contagiados de coronavirus en Panamá presenta cuadros leves, pero ¿implica esta condición que ellos no deban recibir medicamentos específicos y atención médica constante?

Los doctores Gerardo Castrellón, Samuel Pinilla y Sammy Mancilla son de la convicción de que tienen que ser tratados cuanto antes. Ellos forman parte de un grupo de más de 20 médicos que ofrece un tratamiento personalizado (enfocado en fortalecer el sistema inmunológico) y alejado del protocolo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual surgió luego de que la doctora Arjoortt Lezcano compartiera su experiencia con pacientes de COVID-19.

"Lo de los enfermos leves que se curan solos, estamos viendo que no es así. Por eso es que estamos llenos de pacientes en intensivos y teniendo más muertos. Por eso tenemos más de 65 mil casos y se multiplicarán más si seguimos con la creencia de que se van a curar solos. Todo paciente debe buscar ayuda inmediata para darle un seguimiento cercano", consideró Castrellón.

El médico contó que ha visto cómo este tipo de contagiados lo llaman, porque se sienten fatigados, mareados, con dolor en la garganta y necesitan orientación.

Castrellón aboga por mejorar la atención a nivel primario. Es en esa instancia donde inicialmente el afectado recibirá las recomendaciones adecuadas.

"Los pacientes de COVID-19 deberían tener su contacto inicialmente con su médico primario. Si este problema del coronavirus se agarra en etapa inicial, manejando de forma efectiva el problema, usted no tiene por qué estar corriendo con problemas de salud muy complicados a nivel hospitalario", agregó Castrellón.

¿Qué terapia emplean?

Samuel Pinilla explica que el manejo que les da a los enfermos depende de los síntomas que presenten, es una atención individualizada, que busca evitar estados severos.

"De entrada se tiene que atacar con medicamentos antivirales, para evitar una serie de eventos que tiene el organismo. Si tienen infección, con antibióticos, pero lo primordial es elevar ese sistema inmune innato que tenemos. Solo en casa, con acetaminofén, no te vas a curar", precisó el profesional de la salud.

VEA TAMBIÉN: Lourdes Moreno narra su caso: marcó negativo en las pruebas de COVID-19, pero sufrió todos los síntomas

Siguiendo esta línea, el médico dijo que son muy pocas las personas que de verdad están tratando de tomar cartas en este asunto puntual de preparar su sistema inmunológico.

En relación con las formas de fortalecerlo, el doctor detalló que podría ser a través de productos farmacológicos o naturales.

"Puedes conseguir la vitamina C si lo deseas en pastillas o en jugo de naranja o limonada. Puedes hacer tés herbales", expuso.

Inmunomodulación

Sammy Mancilla narra que después de estudiar el mecanismo de acción del coronavirus y percatarse de que es un inmunosupresor, decide suministrarle inmunoestimulación al paciente.

VEA TAMBIÉN: ‘Sin tomar agua ni meriendas’: testimonios sobre jornadas laborales incómodas por la pandemia

Comenta que este procedimiento puede tener dos efectos en el organismo: inmunosuprimirlo o activarlo para que el sistema se defienda ante un patógeno desconocido.

"Me voy por la inmunomodulación sintética. En América Latina tenemos dos sustancias importantes, el metisoprinol y el isoprinosine. ¿Por qué pienso en isoprinosine? Porque el isoprinosine me ha ayudado a sacar pacientes que han tenido virus ARN, que es el genoma de este coronavirus", comentó el también cirujano.

Recordó Mancilla que hace casi dos meses y medio estuvo en contacto con uno de los infectólogos que estaba en el comité asesor y le dijo que le presentara ese estudio a la entonces ministra, pero nunca recibió respuesta.

"No podemos esperar a que Europa nos dé guías. Como no recibí respuestas, tomé la iniciativa. Yo ya pasé por eso, sé cómo actúa el virus, entonces me inclino por la inmunomodulación y la terapia antiviral. Tenemos dos antivirales bastante económicos y potentes: la rimantadina y la amantadina", puntualizó Mancilla.

El especialista cuenta que cuando tiene un paciente, también prepara a sus contactos para que en el caso de que se contagien, su organismo esté fuerte. Aunque él usa productos sintéticos, hizo énfasis en que hay muchos naturales que igualmente son de ayuda, como los que promueve el doctor Enrique Chial.

VEA TAMBIÉN: 'Para vencer la COVID-19 hay que trabajar juntos', afirma Lily Nicholls, embajadora de Canadá

Encarando las hostilidades

Cuando la doctora Lezcano compartió su experiencia recibió un aluvión de críticas de sus propios colegas, en este sentido Mancilla subrayó que la misión de los médicos es salvar vidas.

"Me da mucha pena por los premios Nobel de la medicina de Panamá, que nos critican y que tiraron salvajemente contra la doctora Lezcano. No es lo mismo ser médico de revista a serlo clínico. Las guías fallan, no son perfectas, no podemos esperar a que la OMS nos arme un protocolo. Nosotros nos comprometimos a salvar vidas", expresó.

Por su parte Castrellón les solicitó a sus colegas que dejen de difamar y entorpecer alterando el orden.

"El que piensa que esto es brujería, la buena alimentación y las cosas que se pueden dar al inicio, eso no es así. No se trata de quién sabe más. Es algo nuevo y todos estamos aprendiendo", sentenció.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!