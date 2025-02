CSS aclara información que circula en redes sociales sobre estados financieros

La Caja de Seguro Social (CSS) emitió un comunicado desmintiento la informaciónn difundida a través de las redes sociales donde se indica que la entidad cuenta con 5 mil millones de dólares.que pueden ser usados para pagar las pensiones.

La CSS aclaró que "los 5 mil millones de dólares a los que alude la publicación no son únicamente del Sistema Exclusivo de Beneficio Definido del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), sino que están repartidos, también, en el sistema mixto del Programa de IVM, y en el funcionamiento de los programas de Administración, Enfermedad y Maternidad y Riesgos Profesionales".

El documento de la CSS agrega que "en este sentido, el artículo 102 de la Ley Orgánica de la CSS prohíbe taxativamente que los fondos de cada programa sean usados para pagar gastos de otros riesgos o servicios ajenos de la institución. La ley también especifica que, aunque el sistema mixto pertenece al IVM, a través de él no se pueden pagar los riesgos del Sistema Exclusivo de Beneficio Definido, porque son dos programas distintos y está taxativamente prohibido utilizar los fondos de un sistema para pagar el otro".

Cabe recordar que con los fondos del Programa de Administración se pagan los gastos del personal de la CSS, también incluyen costos y gastos operativos, materiales, equipos e infraestructuras. Mientras que los de Enfermedad y Maternidad se utilizan para cubrir los gastos que genera la atención médica, compra de medicamentos e insumos y prestaciones económicas.

El Programa de Riesgos Profesionales cubre, a su vez, subsidios de incapacidad temporal, pensiones a sobrevivientes, gastos por prevención de accidentes, enfermedades laborales y subsidios.

El documento de la CSS expresa que "al 31 de diciembre de 2023, las reservas para el pago de pensiones ascendían a 351,960,569 dólares. El total de estas reservas ya fue utilizado para pagar las pensiones del año 2024, y el Programa de IVM, en la actualidad, no cuenta con los recursos necesarios para cubrir esta obligación. No existen ahorros y lo que se colecta no alcanza para cubrir el pago de las pensiones".

Es por ello que, responsablemente, el Gobierno presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que transfiere 91.6 millones de balboas al Programa de IVM para el pago de las pensiones del mes de febrero.

Proyecto ley

El presidente José Raúl Mulino, sancionó ayer la ley 186, que autoriza la transferencia de fondos extraordinarios a la CSS, por un monto de 91.6 millones de dólares.

Esta ley tiene como objetivo autorizar la transferencia de fondos extraordinarios del Presupuesto General del Estado a la CSS, para reforzar los costos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) correspondientes a la vigencia fiscal 2025.

La transferencia, que asciende a $91 millones 620 mil 25, corresponde al pago de pensiones del mes de febrero.