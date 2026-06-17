CSS inaugura moderna sala de hemodiálisis en Calidonia con capacidad para 150 pacientes

La Caja de Seguro Social (CSS) dio un nuevo paso en el fortalecimiento de la atención a pacientes con enfermedad renal, tras la inauguración este miércoles 17 de junio de una moderna sala de hemodiálisis en el Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, ubicado en el antiguo edificio Renta 5, Calidonia.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, indicó que “la instrucción del presidente José Raúl Mulino, que pone al paciente primero, es una directriz que no queda como una simple frase. Poner al paciente primero significa mejorar las instalaciones, renovar equipos, garantizar medicamentos e insumos, fortalecer la formación del personal y ofrecer una atención que, además de científica, profesional y segura, sea cercana, respetuosa y humana”.

La nueva instalación cuenta con 27 máquinas de última tecnología y tendrá capacidad para atender a unos 150 pacientes en tres turnos diarios, ampliando significativamente la cobertura de este tratamiento vital para quienes dependen de la hemodiálisis para mantener su calidad de vida.

La sala fue diseñada para ofrecer una atención más cómoda, segura y eficiente. Además, permitirá trasladar a los pacientes que históricamente recibían tratamiento en la unidad de hemodiálisis Metro 3 del Hospital Santo Tomás hacia una instalación propia de la CSS, mejorando así la capacidad operativa y la experiencia de atención.

Los pacientes serán atendidos en jornadas distribuidas entre los días lunes, miércoles y viernes, así como martes, jueves y sábado, con una capacidad aproximada de 25 personas por turno.

Esta nueva unidad forma parte de una estrategia nacional para fortalecer la red de atención renal. La CSS prevé inaugurar este viernes otra moderna sala de hemodiálisis en el Hospital Dr. Rafael Hernández, en David, provincia de Chiriquí.

El proyecto contempla una inversión de 178 millones de dólares para la construcción y equipamiento de nuevas salas de hemodiálisis en todo el país, incluyendo la instalación de aproximadamente 500 máquinas. Asimismo, avanza el desarrollo de futuras unidades en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, Penonomé, Antón y Panamá Oeste, entre otras regiones, con el objetivo de acercar los servicios especializados a más panameños y reducir los desplazamientos de los pacientes para recibir tratamiento.

Demanda de tratamiento renal en aumento

Mientras en diciembre de 2024 la CSS atendía a 2,277 pacientes en hemodiálisis, para abril de 2026 la cifra ascendió a 2,438, un incremento de 161 pacientes (más del 7 %) en apenas 16 meses. Actualmente, cuatro de cada cinco pacientes en terapia de sustitución renal reciben hemodiálisis, una realidad impulsada principalmente por el aumento de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión.