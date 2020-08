Cuadernillos de escuelas serán entregados a partir del 31 de agosto en Panamá y en el resto de las provincias

Existe mucha preocupación entre los padres de familia de escuelas oficiales debido al retraso en la entrega del material impreso de los cuadernillos para la evaluación de los estudiantes, ya que el Ministerio de Educación había fijado inicios del mes de agosto su entrega, pero a la fecha solamente se han distribuido en la Comarca Ngäbe Buglé.

Versión impresa

Rufino Rodríguez, de Apoyo Curricular del Ministerio de Educación indicó que se espera que para el 31 de agosto se inicie la entrega de los cuadernillos en la provincia de Panamá y en el resto de las provincias, toda vez que el pasado viernes llegaron los primeros contenedores.

Precisó que se inició con la distribución del material en las comarcas y en las áreas de difícil acceso para que puedan trabajar sus clases, ya que muchos de ellos no cuentan con una radio para poder recibir las clases a distancia.

“El material educativo impreso es la única oportunidad de poder seguir aprendiendo en casa a distancia, con la situación que vive el país, si entendemos que en el área urbana y semi urbana también se necesitan pero, al menos los niños de estas áreas pueden recibir las clases por radio o televisión, los maestros les están dando seguimiento por WhatsApp o por alguna plataforma con aquellos que tienen internet”, resaltó Rodríguez.

Afirmó que poco a poco se le irá entregando a todos, esta semana se les irá repartiendo a otros lugares, pero cuando tengamos cubierto al 100% todas las áreas comarcales y de difícil acceso se procederá a la entrega en las áreas urbanas.

“Debemos garantizar llegar a los niños de las áreas apartadas, dejamos en algunas escuelas más de 2 mil laptos y tabletas que llevan el material incluido de los módulos, para los graduandos explicando su funcionamiento, ver la forma en cómo van a recargarlas porque muchos tienen electricidad otros no, y evaluando las estrategias que se van a buscar para que los directores pongan a disposición las escuelas, para que los estudiantes puedan ir y si no tienen señal de internet o no pueden cargar”, expresó.

“El estudiante que está en área urbana puede ver los cuadernillos de forma digital, sabemos que lo ideal es que lo tengan impreso, pero los maestros pueden ir trabajando algunas actividades en el cuaderno, que vayan leyendo algunas cosas de los primeros temas que se van a ir tratando mientras llegan los cuadernillos”, dijo el curriculista.

Además de ello se entregaron radios con su panel incluido para que no tengan que gastar en baterías, en áreas donde no cuentan con medios de comunicación y se les llevó además granos y otros alimentos.

VEA TAMBIÉN: Sobrevivientes de la 'Masacre del búnker de Espinar' aseguran que están amenazados de muerte

“Debemos entender que hay poblaciones que no tienen posibilidad, no tienen forma de seguir estudiando. La meta es llegar a estas áreas hasta fin de mes, y el 31 empezamos a distribuir en todo el país y esa entrega se hará por provincias a cada regional que están organizando su logística”, destacó Rufino Rodríguez.

Explicó que son alrededor de 1.5 millones de cuadernillos, y se le entregarán 4 libros a cada estudiante de primaria que son de español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, mientras que en pre media son las guías de matemáticas, español, ciencias naturales, geografía, historia y cívica hasta noveno grado.

En el caso de media si se están entregando las que ya se han impreso por parte del Ministerio de Educación desde su imprenta, también en áreas comarcales y de difícil acceso y en área urbana algunos colegios están imprimiendo las guías.

¡Recursos para las clases a distancia! Durante este fin de semana hemos entregado 99,491 cuadernos de trabajo de español, matemáticas, ciencias naturales y sociales para el beneficio de estudiantes en la comarca Ngäbe Buglé. #TrabajandoPorPanamá pic.twitter.com/CYkIDcjZsN— Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) August 18, 2020

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!