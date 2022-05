¿Cuál es la probabilidad de un brote de viruela símica en Panamá y su acceso a la vacuna?

La probabilidad que la viruela símica, denominada 'viruela del mono' ingrese a Panamá es baja, pero posible, afirmó el médico y director de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega-Barría.

La presencia de casos en Panamá es posible, pero es muy poco probable que evolucione hacia una epidemia, señaló el médico y agregó que se trata de una enfermedad que se aisla y puede ser controlada.

Los últimos casos de viruela en Panamá se registraron en 1968 en migrantes colombianos que ingresaron por el Darién, y la última campaña de vacunación contra la viruela se realizó en 1965, detalló Ortega-Barría.

A pesar de que se trata de una enfermedad menos contagiosa que el covid-19, representa un reto para las autoridades sanitarias en cuanto a la disponibilidad de vacuna, así como la identificación de los casos, explicó.

Ortega-Barría advirtió que no hay una vacuna disponible de manera generalizada, además no es una vacuna disponible para la venta. Aclaró que la vacuna no está disponible en todas partes del mundo, y en el caso de los Estados Unidos tiene almacenada para casos de urgencia y la va a disponibilizar en lugares donde se registran la mayor cantidad de casos.

Actualmente, existe una vacuna que es atenuada, el virus se multiplica y se aplica en las capas superficiales de la piel: y una que es subcutánea.

En el caso de que Panamá registre más de un contagio y ante un eventual brote, Ortega Barría considera, que muy probablemente, pueda adquirir la vacuna por las relaciones del país con el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos de Norteamérica.

El médico resaltó algunas particularidades de la vacuna contra la enfermedad, entre ellas, que si te infectas y te vacunas en los primeros cuatro días puedes evitar la enfermedad, pero si te infectas y te vacunas entre los 4 y 14 días, puedes modificar la enfermedad.

A la fecha, la Organización Mundial de Salud (OMS) registra cerca de 300 casos en 22 países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, México y Argentina.

La letalidad es baja y fuera de África es menor del 1%, a la fecha tampoco se han reportado personas fallecidas.

El número inusual de casos en 22 países no endémicos en pocos días; el riesgo de tener una transmisión comunitaria más amplia de casos importados, el hecho de que las vacunas y los tratamientos están en cantidades limitadas y que deben usarse con prudencia, son algunos de los temas puntuales que analiza la Organización Mundial de la Salud (OMS) en medio de la expansión de los casos en Europa y América.

