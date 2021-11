Cuarta ola de contagios por covid-19 parece inminente

A pesar que los contagios no han alcanzado los niveles de los peores momentos de la pandemia, autoridades de Salud concluyen que Panamá se encontraría en el inicio de la cuarta ola de enfermos de la covid-19.

Esto, basado en que en ciertos puntos del país se ha dado un aumento de los contagios, que ronda el 45%, lo cual se atribuye a las fiestas patrias y a la movilización de personas que se ha dado en noviembre y al "nivel de complacencia" que existe.

El doctor Eduardo Ortega sostuvo que, ante la posible llegada de la cuarta ola de contagios de la covid, resulta necesario volver a "aferrarse a las mascarillas" y hacer un llamado a la colaboración de la sociedad junto con los organismos de salud.

Además de atribuir a las fiestas la causa de la nueva ola de contagios, el doctor Ortega refirió que hay más interacción entre las personas, como resultado de la apertura que se ha dado de todas las actividades económicas del país.

Ortega, secretario de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y miembro del equipo PanaVac, reiteró que aquellas personas que no se han vacunado o que no tienen el esquema completo de la vacuna (dos dosis) no están protegidas contra la variante Delta, porque una dosis no es suficiente para ese propósito.

Hasta el momento Panamá es de los pocos países del mundo que no alcanzado una cuarta ola de contagios con la misma intensidad que otras naciones que, incluso, se han visto obligadas a retroceder en términos de las aperturas que se dieron.'



Unas 340 mil persona no se han colocado la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19, mientras que apenas 150 mil habrían acudido en busca de la tercera dosis de refuerzo.



Según el Ministerio de Salud, el 90% de las personas que han muerto por covid en los últimos 10 meses en Panamá no estaban vacunados con el esquema de vacunación completo. Además, un 81% no tenía ninguna dosis y 9% solo una dosis.

Las cifras de no vacunados continúan siendo considerables, lo mismo que aquellas relacionadas con las personas que no volvieron por la segunda dosis y aquellas que están pendientes de recibir la tercera dosis de refuerzo.