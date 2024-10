Culmina sustentación en la mesa del IVM; jubilados podrían presentar propuesta

Con la presentación de las propuestas de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) y la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss) terminó el periodo de sustentación en la mesa de conversación del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para salvar la Caja de Seguro Social (CSS).



En total, se sustentaron siete propuestas de nueve que se habían anunciado para la mesa de IVM, sin embargo, los jubilados indicaron que van a entregar una propuesta que no ha sido sometida y que de haberla será discutida la próxima semana.

Francisco Bustamante, relator de la mesa de IVM explicó que Conusi planteó que el modelo económico neoliberal que Panamá ha adoptado es el causante de que el empleo, como fuente principal de ingresos de la clase trabajadora, ha venido disminuyendo significativamente su aporte en el Producto Interno Bruto (PIB).

Mientras que la Amoacss hizo énfasis en los aspectos conceptuales de la seguridad social. Comparten mucho de las propuestas tanto de Conato como de Conusi en que el sistema no debe considerar medidas paramétricas y que el modelo debe concentrarse en fusionar el sistema solidario con el mixto de capitalización individual.

El gremio incluye también algunos elementos de reformas fiscales que deben tomarse en cuenta a fin de poder proveer recursos al sistema.

Además, fueron muy enfáticos en que no reconocen que la fusión del sistema de salud sea viable, porque consideran que la CSS paga a trabajadores, mientras que el otro sistema no paga y si se fusionan se están dando lo incentivos cruzados para que las personas no cumplan con los acuerdos a la CSS.

También, insisten en que debe haber mayor flexibilidad en la capacidad de inversión en las reservas del programa de IVM.