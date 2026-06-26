Cultura e intercambio de saberes: los cimientos para la integración regional según el Foro de Líderes Globales

La Ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, lideró y moderó hoy el panel de alto nivel “Conocimiento, Cultura y Diplomacia”, un espacio de reflexión celebrado en el marco del Foro de Líderes Globales para conmemorar el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826 y la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La actividad se realizó con el propósito de destacar a la cultura y al intercambio de saberes como los cimientos más firmes para la integración regional, recordando que no existe unión política o económica duradera sin un sentido profundo de identidad y pertenencia.

Durante el encuentro, se debatió cómo la diplomacia cultural es un pilar fundamental capaz de abrir puertas donde otras estrategias formales encuentran límites.

En un contexto marcado por la inmediatez tecnológica y desafíos económicos complejos, los participantes enfatizaron la urgencia de sostener la inversión pública en el sector. Asimismo, se planteó la necesidad de diseñar políticas de cultura externa que promuevan la cooperación internacional, la investigación y los intercambios educativos como herramientas para el desarrollo cognitivo y social.

El diálogo destacó por la participación de un selecto grupo de líderes globales que aportaron diversas perspectivas al debate.

Jeri Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú, y Alexander Leicht, director de la UNESCO para América Latina, aportaron una visión académica y multilateral sobre el rescate de recursos desde los centros de estudio.

Por su parte, Enrique Vargas, director de Cultura de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), y Lim Thuan Kuan, embajador de Singapur, enriquecieron la mesa abordando la importancia de la cooperación entre Estados y el valor del arte y el patrimonio en la geopolítica moderna.

Uno de los puntos más destacados del panel fue el llamado a transformar el rol de las comunidades originarias y de las nuevas generaciones.

Los expositores coincidieron en que los pueblos indígenas deben ser reconocidos como actores institucionales plenos y no como meros objetos de estudio, respetando su diversidad para construir verdaderas naciones multiculturales.



En paralelo, se resaltó que la juventud no puede limitarse a conmemorar el pasado; las instituciones deben facilitar herramientas digitales y talleres activos para que los jóvenes fortalezcan su sentido de pertenencia en el planeta y lideren la creación de su propio proyecto de vida.

Con la realización de este foro, Panamá ratifica su histórica vocación de país conector y epicentro del diálogo constructivo.