Deuda a la Autoridad de Aseo supera los $116 millones

Cifras alarmantes por la morosidad en la tasa de aseo reveló hoy el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante la conferencia de prensa semanal.

En total, a la Autoridad de Aseo, Urbano y Domiciliario (AAUD) se le adeuda $116 millones 128 mil, de los cuales $20 millones 179 mil son de clientes comerciales, $93 millones 945 mil de clientes residenciales y $2 millones de instituciones públicas.

Para el mandatario, hay un problema de responsabilidad ciudadana e instó a pagar los servicios públicos, así como se pagan los préstamos, carros y la luz.

Mulino también dijo que al inicio de su administración se tenían 26 carros compactadores de basura, además habían 27 camiones abandonados casi que para descarte, sin embargo, el director de la AAUD, Ovil Moreno, se dio a la tarea de investigar carro por carro.

En su investigación, Moreno se dio cuenta que eran daños menores y que con menos de $15 mil dólares se arreglaron los carros, destacó Mulino.

“Si esto no es peculado, yo no me llamo como me llamo”, expresó el mandatario, al tiempo que, cuestionó si la idea era dejarlos perder para comprar más carros.

Mulino indicó que por menor de $180 se arreglaban esos carros, ya que solo tenían baterías dañadas, alternador quemado, cauchos que producían salidas de agua sucia, entre otros.

Hoy día la AAUD cuenta con 53 camiones compactadores trabajando, operando y limpiando.

También, mencionó que se aprobó preparar el "Plan diciembre", debido a que en las fiestas de fin de año aumenta la cantidad de toneladas de basura que se genera.