Diputado independiente exige la renuncia del director del IMA

Tras protagonizar una disputa en redes sociales, el diputado independiente Betserai Richards solicitó la renuncia "urgente" del director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo por, según él, no tener la capacidad de resolver los problemas de la institución.

El conflicto entre ambas personalidades inició cuando el diputado cuestionó el hecho de que a los panameños no se les entregue recibo de sus compras en las ferias y tiendas permanentes del IMA.

En ese momento, Richards, a través de su cuenta de X, publicó “¿Cómo podemos garantizar que el producto, que le costó varios millones al Estado, no se convierta en una herramienta para enriquecer a funcionarios de alto perfil?”.

Afirmando que dichas transacciones deberían ser registradas para mantener una contabilidad transparente de los fondos recaudados.

En respuesta a dicho cuestionamiento, Murillo señaló que desde su llegada a la entidad se está trabajando en la reestructuración del sistema de cobro para que además de entregar recibos se obtenga una data de la cantidad de comprar realizadas, inventarios y depósitos.

No obstante, en estos momentos, no es posible aplicar dicha medida, ya que, la demanda de los consumidores no lo permite.

“Recibimos esta fórmula, el pueblo hay que atenderlo con lo que hay hoy”, recalcó.

Sin embargo, para el diputado estas explicaciones no fueron suficientes, y calificó como “incoherente” que el Gobierno pida a los ciudadanos pagar y cobrar impuestos cuando una de sus instituciones no es capaz de emitir “ni siquiera un recibo”.

Mencionó que la falta de facturación del IMA pone en duda el destino final de este dinero, que no debería ser otro que a los fondos del Estado.

Por ello, mediante un vídeo publicado en sus redes sociales exigió la renuncia “urgente” de Murillo debido a su “incapacidad” para resolver los problemas de la institución que dirige.

“Estamos cansados de funcionarios incapaces que nos tenemos que calar por cinco años y que no solucionan problemas que tiene décadas de estarse registrando”, acotó.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Tras la solicitud, el director del IMA cuestionó el conocimiento del sistema público del diputado, afirmando que las empresas estatales no pagan impuestos, y aunque pudieran emitir dichos recibos, ello conlleva un proceso que aumentaría las filas en las tiendas y ferias del IMA, por tanto, en estos momentos, no es viable.