Docentes esperan que antes del inicio de clases se entreguen los módulos impresos a los estudiantes

El año pasado y por motivos de la pandemia el Ministerio de Educación (Meduca) tuvo que implementar nuevas estrategias para que la educación le pudiera llegar a los estudiantes panameños.

Sin embargo, en medio de los esfuerzos del Meduca hubo aproximadamente unos 16 mil estudiantes que no lograron completar sus estudios, porque no contaban con las herramientas necesarias para seguir las clases de manera virtual y otros porque no les llegaron los materiales impresos.

No obstante, el secretario general del Frente Nacional de Educadores Independientes (Frenei), Luis López dijo que aunque el Meduca ya ha planteado que las cinco primeras semanas de clases los estudiantes trabajarán con los mismos módulos del año pasado para terminar de completar la enseñanza del año 2020, aún en varias regiones educativas los módulos o guías impresas del año pasado nunca llegaron y a la fecha aún no han llegado.

Esta situación le preocupa a los docentes porque falta menos de un mes para que las clases inicien y lo ideal sería que todos los estudiantes cuenten con sus respectivas guías para que no ocurra lo mismo del año 2020.

López dijo que el viernes el Frenei y otros gremios docentes sostuvieron una reunión con la ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos, donde se acordó esta pronta entrega.

Por lo que esperan que antes del inicio de clases, es decir antes del 1 de marzo todos los estudiantes deben contar con su material impreso.

Para el mes de abril se espera que se entreguen los nuevos módulos, agregó López, es decir cuando los alumnos deben haber finalizado las primeras cinco semanas de clases.

El dirigente magisterial aseguró que para este año el Meduca ha hecho un esfuerzo en materia de conectividad para que más jóvenes puedan acceder a la plataforma educativa y puedan continuar sus clases a distancia, pero aún existen sectores de las comarcas en las que los estudiantes no cuentan con esta herramienta, sostuvo el docente, por lo que los módulos son imprescindibles.

El docente recordó que si un estudiante realmente no recibe la educación como se debe, ese estudiante realmente no ha pasado el año escolar, por lo que advirtió que es necesario que el Meduca haga las respectivas revisiones y se contacten tanto entre las regionales y los educadores a los estudiantes que hagan falta.

De acuerdo con López los gremios magisteriales se mantienen en alerta y a la espera de que se cumplan y corrijan los errores del 2020.