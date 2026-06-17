EE. UU. entrega $5 millones en equipos de ciberseguridad y control fronterizo a Panamá

La embajada de EE. UU. informó este miércoles que entregó al Gobierno de Panamá "equipos esenciales de seguridad marítima, fronteriza y cibernética" por valor de cinco millones de dólares, como parte de la cooperación para desarticular las redes que impulsan la migración irregular y el narcotráfico y fortalecer la protección del canal interoceánico.



"Este apoyo forma parte de la cooperación ampliada en seguridad del Comando Sur de EE. UU. a Panamá, que en 2026 alcanzará un valor estimado de 100 millones de dólares", indicó la embajada estadounidense en un comunicado.



La asistencia incluye tres millones de dólares para el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y dos millones de dólares para el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), y cada institución recibirá su propio Centro de Operaciones de Ciberseguridad, además de equipos especializados.



Además de los centros de operaciones de ciberseguridad, la asistencia consiste en camiones refrigerados, vehículos de mantenimiento móvil, repuestos para generadores de energía, sets de equipo de comunicación para operaciones especiales, embarcaciones inflables de casco rígido y un sistema especializado de navegación.



La legación diplomática destacó que estos recursos contribuirán a mantener cerrado el Tapón del Darién a la migración irregular y a detener el tráfico de drogas, armas y personas antes de que llegue a Estados Unidos.



También fortalecerán las operaciones de interdicción marítima y la protección del Canal de Panamá, al tiempo que contribuirán a interrumpir, destruir y desmantelar las operaciones de los cárteles en el mar.



El embajador Kevin Marino Cabrera afirmó que "bajo el liderazgo" de los presidentes estadounidense, Donald Trump, y panameño, José Raúl Mulino, "Estados Unidos está entregando un apoyo decisivo para derrotar a los carteles criminales y reforzar la seguridad" fronteriza.



El Gobierno de Mulino suscribió en el 2025 con EE. UU. un memorando en materia de seguridad que amplía los entrenamientos conjuntos en territorio panameño, el cual generó críticas sobre una cesión de soberanía que fueron rechazadas por las autoridades, que hablan de un fortalecimiento de la alianza bilateral para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y para la defensa del canal interoceánico.



El Gobierno panameño creó una escuela de inteligencia y contrainteligencia para especializar en la materia a miembros del Senan y otras instituciones, dado el contexto de "amenazas emergentes como cibercrimen, terrorismo híbrido y las operaciones de desinformación", informó este miércoles una fuente oficial.