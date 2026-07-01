El plan piloto que ejecuta el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) para cambiar el cheque por la tarjeta para cobrar la beca o Pase-U comienza a dar resultados, porque permite tener control del uso que se le está dando al dinero.

En este sentido, el director de la institución, Carlos Godoy Othón, describió un caso en que se intentó comprar combustible con un Pase-U.

Godoy explicó que el sistema no permitió realizar la transacción.

"Es como cuando usted va al súper y quiere pasar licor o quiere pasar cigarrillos, no lo va a poder pagar", indicó.

El director del Ifarhu recordó que el dinero del Pase-U solo debe ser destinado para alimentación, medicamentos y útiles escolares.

Mediante este sistema ni se podrá retirar efectivo, porque si se permite esto, el dinero podría ser utilizado para propósitos que no están con el programa.

Concurso

Con respecto a las becas por concurso, Godoy adelantó que se conversa con la Caja de Ahorros para que se habiliten las tarjetas para que los beneficiarios puedan retirar efectivo, ya sea mediante cajeros automáticos o la plataforma digital del banco.'



El plan piloto del Ifarhu contempla la entrega inicial de 500 tarjetas.



La institución se ha podido poner al día con relación al pago de los incentivos a los estudiantes.



Este año se pudo realizar el Concurso General de Becas que en 2025 no se pudo realizar, debido al reordenamiento de las finanzas del Ifarhu.



Para el concurso fueron destinados, inicialmente, 50 millones de dólares.



El Ifarhu fue fundado en 1965.

"Es algo que le hemos pedido a la institución y está realizando los esfuerzos para que antes que termine el año se habilite", declaró Godoy.

La idea con la modernización de los pagos es que los padres puedan retirar mediante una sola tarjeta, tanto el pago del Pase-U, como la beca por concursos de su acudido, si la tiene.

Como parte del plan piloto, en esta semana se entregaron cerca de 500 tarjetas, y la próxima semana se entregarán en provincias centrales, comenzando en Los Santos, el martes 7 de julio.

Godoy explicó que las tarjetas no se entregan vacías sino que llevan el pago de la beca.

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Estarán a nombre del acudiente, lo que también facilita la labor de entrega al Ifarhu, debido a que existen padres con más de un hijo becado.

Por otra parte, el director del Ifarhu informó que en los próximos meses realizarán un estudio sobre carreras prioritarias que permitirá becar a los estudiantes en las áreas que requiere el país.

"Hemos detectado que muchas de las becas que se han otorgado históricamente están llevando a muchos jóvenes a que no puedan conseguir empleo y es una situación que no nos permite aportar al crecimiento del país", dijo.

El estudio permitirá alinear los recursos del Ifarhu para que desde 2027, las becas se otorguen en función a lo que requiere el país.