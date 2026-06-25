El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal avanza un 37 %

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, junto al alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, inspeccionaron los frentes de trabajo del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, una de las megaobras más relevantes para la movilidad nacional.

Durante la visita, ambos funcionarios confirmaron que la construcción registra un 37% de avance, con la meta de entrega fijada para diciembre de 2028.

El recorrido inició en la Calzada de Amador, específicamente en el antiguo relleno marino Figali, donde se ubican los patios de prefabricación industrial. Allí se producen las dovelas de concreto que conformarán el viaducto, piezas esenciales para la estructura del puente.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a la Torre Principal Este (M3), localizada en La Boca, Ancón. Esta estructura en forma de «H» ya alcanza 18 metros de altura y, en su fase final, llegará a 186 metros para sostener el tramo atirantado principal de 965 metros de longitud.

Asimismo, se supervisaron los trabajos en el Cerro Sosa, desde donde se observan las columnas que sostendrán el viaducto del Este y su conexión con el intercambiador de Albrook. Según Andrade, estas labores reflejan el cumplimiento de la programación establecida y consolidan el avance de las obras de cimentación, torres y viaductos.

En cuanto al impacto laboral, el ministro informó que actualmente el proyecto genera alrededor de 2,000 empleos, y se prevé que en los próximos seis meses la cifra aumente a 3,000 trabajadores, distribuidos entre la construcción del puente y sus accesos.

De acuerdo con las declaraciones de Andrade y Mizrachi, el Cuarto Puente se perfila como una infraestructura estratégica que conectará la capital con el interior del país, mejorará la movilidad y fortalecerá la competitividad de Panamá.