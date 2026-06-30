El suicidio juvenil crece un 38 % en América: redes sociales y depresión encienden las alarmas

El suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes crece en América impulsado por múltiples factores —desde la depresión hasta la exposición excesiva a redes sociales— que se pueden prevenir mediante la promoción de la salud mental y de habilidades socioemocionales, entre otros, dijo a EFE una asesora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Panamá.

Un estudio del Lancet Regional Health – Americas publicado por la OPS en mayo pasado reveló que la tasa de suicidio de personas con edades entre 10 y 24 años subió un 38 % en las últimas dos décadas, manteniéndose como la tercera causa de muerte para este grupo.

En la región, 18.157 adolescentes y adultos jóvenes murieron por suicidio en 2021, según el informe, desarrollado con datos de las Estimaciones Mundiales de Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 35 países entre ese año y el 2000.

De acuerdo con el estudio, los incrementos más rápidos en las tasas de suicidio se dieron entre las niñas y en el grupo de 10 a 14 años.

La 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se reunió este mes en Panamá, urgió a la región a "intensificar los esfuerzos" para afrontar el alza de los suicidios, en una resolución que además pidió atender "los crecientes daños a la salud mental asociados a los entornos digitales".

"El suicidio afecta a las personas, a las familias, a las comunidades, pero se puede prevenir", declaró a EFE la asesora internacional de enfermedades no transmisibles y determinantes de la salud de la OPS en Panamá, la doctora Zohra Abaakouk.

Un problema de salud pública urgente

La OPS reconoce que la tendencia al alza del suicidio de jóvenes de entre 10 y 14 años de edad plantea una preocupación urgente para la salud pública.

Explica así que los niños y adolescentes pueden estar expuestos de forma excesiva a entornos digitales y al ciberacoso, que son factores asociados a este aumento de los suicidios junto con problemas de salud mental como la depresión y ansiedad —que aparecen cada vez a edades más tempranas -, el consumo de sustancias, la presión social y el fácil acceso a medios letales.

"Sabemos que el acoso, que antes podía acontecer durante el trayecto del bus escolar, ahora sigue siendo incluso en la casa" en razón de los medios electrónicos y redes, comenta la experta en relación a casos de 'bullying'.

El 'bullying' y el ciberacoso pueden enfrentarse desde varios frentes; uno de ellos, los marcos regulatorios, como hizo Australia, donde el acceso a las redes se vetó para los menores de 16 años.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

La promoción de marcos legales de diverso alcance "es fundamental y forma parte de las medidas que deben ser contempladas" para garantizar espacios seguros para los niños y adolescentes, afirmó Abaakouk.

Salud mental y habilidades socioemocionales

Así como la causa del suicidio es multifactorial, su abordaje también debe serlo.

Sabemos que hay que fortalecer las habilidades socioemocionales desde edades tempranas de los niños, 3-4 años, para promover el manejo de emociones y la resolución pacífica del conflicto. "También es fundamental implementar programas de salud mental en las escuelas, con protocolos muy claros, para detectar y atender casos de acoso, atender la ansiedad y depresión", dijo la asesora de la OPS.

Es fundamental capacitar a los docentes, a los padres, a los profesionales de la salud para identificar las señales de alerta sobre una eventual conducta suicida, "como el aislamiento, cambios bruscos de conducta, expresión de sentimiento de tristeza, de agresividad, autolesiones y la expresión de desesperanza, que nunca debe desatenderse", advierte Abaakouk.

"Sabemos que se requieren intervenciones desde un enfoque integral centrado en la prevención temprana, y sabemos que las intervenciones tempranas, el acompañamiento familiar, escolar y comunitario, así como una conversación abierta sobre salud mental, pueden salvar vidas", asevera la experta.

Atender la salud mental no es necesariamente acudir a un psicólogo; es también tener una red de apoyo, un padre, un hermano, un amigo, un vecino con el cual hablar, comentó la doctora.