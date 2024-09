Empresas con mala reputación alejan a los aspirantes a un empleo

Una marca empleadora sólida no solo atrae a candidatos que se alinean con los valores de la empresa, sino que también mejora la calidad y relevancia de las solicitudes de empleo, revela la nueva edición de The Work Book, un estudio en conjunto entre Michael Page y Great Place To Work.

El 69 % de los aspirantes a un empleo no aceptaría un trabajo en una empresa con una mala reputación, incluso si estuvieran desempleados según refleja un estudio de LinkedIn.

Asimismo Computrabajo señala que el 80 % de los candidatos visitan la página corporativa de una organización antes de aplicar a una vacante. Otro estudio de LinkedIn indicó que empresas con una marca empleadora fuerte generan 50 % más de tráfico en sus páginas de empleo y reciben 25 % más de postulaciones.

“Estos datos demuestran el impacto directo de la marca empleadora en la cantidad y calidad de las aplicaciones. No solo contribuye a la atracción de profesionales, sino que impacta en la fidelización de lo empleados actuales. Para hablar de marca empleadora desde una perspectiva innovadora para las organizaciones tenemos 5 enfoques”, dijo Juliana Otálvaro, Sénior Executive Manager de Michael Page Centroamérica.

De acuerdo con Otálvaro, lo primero es ver la marca empleadora como movimiento. “Es una evolución más allá de una simple estrategia de comunicación o un conjunto de iniciativas aisladas. Se trata de transformar la marca empleadora en una fuerza impulsora que permee a toda la organización y genere un impacto duradero. Este enfoque involucra a todos los empleados y se extiende más allá de las fronteras de la empresa. Se trata de crear una comunidad de colaboradores comprometidos que sean los verdaderos embajadores de la marca".

Un segundo enfoque es la marca empleadora experiencial. “Se trata de diseñar experiencias memorables en cada etapa del ciclo de vida del empleado, desde el reclutamiento hasta la salida de la empresa. La marca empleadora se construye a través de estas experiencias y no solo de la comunicación. Va más allá de la simple comunicación y la promesa de valor” indicó.

El tercer enfoque es la marca empleadora purpose-driven que va más allá de la promesa de un buen salario y beneficios. Se trata de ofrecer a los empleados la oportunidad de trabajar en una organización que tiene un impacto positivo en el mundo.

El cuarto enfoque tiene que ver con la marca empleadora descentralizada. El poder de la marca empleadora se distribuye entre los empleados. Cada empleado se convierte en un microinfluencer de la marca, compartiendo su experiencia y generando contenido auténtico.

El quinto enfoque, en tanto, se relaciona con una marca empleadora flexible y adaptable. Las expectativas de los empleados, las tendencias del mercado y las tecnologías cambian rápidamente. Por lo tanto, la marca empleadora debe ser capaz de evolucionar y adaptarse a estos cambios para seguir siendo relevante y atractiva.

Los principales beneficios de la aplicación de este enfoque están en una mayor satisfacción de los empleados, empresas más ágiles y capaz de responder a los cambios del mercado el fomento de la innovación y la creatividad.