En Donoso piden rapidez con la auditoría a la mina de cobre

El presidente del Grupo Cívico por un Mejor Donoso, Eliseo Rivera, expresó su respaldo a la auditoría que realizará el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) a la mina de Donoso.

De acuerdo con Rivera, este proceso no solo es necesario, sino que se requiere desarrollar con rapidez y transparencia.

"Estamos totalmente de acuerdo con la auditoría ambiental que realizará el ministro Juan Carlos Navarro. Pedimos que esta auditoría se haga lo más rápido posible", expuso Rivera.

El llamado de Rivera se da debido a la precaria situación económica que enfrentan las comunidades aledañas, tras el cese de la mina.

"Cada día más los problemas socioeconómicos se agudizan en San José y Donoso. Nos están asfixiando", añadió.

Dicha auditoría tendrá como objetivo verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, así como elaborar un diagnóstico detallado de la situación actual en términos ambientales, legales, operacionales y de riesgos asociados a este proyecto minero.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, ya había adelantado que pronto se anunciaría el nombre de la empresa adjudicataria, pero no se había hecho por demora en la parte legal y burocrática.

Navarro reiteró que la actividad minera permanece paralizada y que actualmente solo se realizan inspecciones periódicas de preservación ambiental en el sitio.