En Panamá, no existe una cultura de donación voluntaria de sangre. En el 2020, estas solo representaban el 7% del total de las donaciones y en 2024, cerró sobre el 13%, sin embargo, la desinformación e información errónea sobre el procedimiento sigue siendo un obstáculo para que las personas se acerquen a los centros de donación voluntariamente.

No todos entienden que, aunque no te lo pidan es importante donar, por tanto, es común que las personas no donen porque nunca se lo han pedido o han tenido algún familiar o allegado que lo necesite, además, están aquellos que no saben del tema o que se dejan influenciar por información que no es real y se excluyen, es decir, piensan que no son aptos para la donación de sangre.

La Fundación Dona Vida (@donavidapanama), entre sus dos centros y las jornadas de donación, recibió 18,570 personas con la intención de donar y logró 12,551 donaciones completas en 2024. Del total de las donaciones, un 38% son de donantes voluntarios, una cantidad muy significativa en comparación con la cifra país.

Macarena de la Rubia, directora ejecutiva de la fundación, explicó que estos resultados corresponden al trabajo de concientización para que los posibles donantes comprendan que la donación es un proceso más sencillo de lo que parece, erradicar mitos y que las personas tengan la información correcta; más las jornadas que hacen fuera de los centros de donación.

Actualmente, estamos en el periodo, de noviembre hasta marzo, en el que las donaciones disminuyen significativamente porque durante estos meses hay varias festividades y el panameño se concentra en estas actividades olvidándose de la donación e incluso de sus preocupaciones diarias.

"Históricamente de noviembre a marzo las donaciones de sangre bajan de manera sustancial", dijo de la Rubia, quien aseguró que junio, septiembre y octubre son los mejores meses y el resto del año las donaciones se mantienen más o menos estables.

Para incentivar la donación, la fundación y el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Promoción de la Salud, han aunado esfuerzos y de la Rubia espera que con esta colaboración el mensaje llegue a las masas.

13%

Porcentaje de donaciones voluntarias en 2024, según Abdiel Cubilla, coordinador técnico de la sección de Medicina Transfusional de la Dirección General de Salud Pública del Minsa.

Hasta que el médico seleccionador de donantes diga lo contrario cualquier persona puede ser candidata para una donación. Los requisitos básicos son tener entre 18 y 65 años, pesar mínimo 110 lb (50 kg), gozar de buena salud y haber transcurrido 6 meses desde que se hizo un tatuaje o piercings.

Una pinta de sangre puede ayudar a salvar la vida de tres personas, cinco niños y hasta ocho recién nacidos.

¿Dónde donar?

La Fundación Dona Vida tiene un centro de donación en Vía España y otro en Santiago, de Veraguas. Puede acercarse a las instalaciones con y sin cita, no obstante, quienes hayan agendado tienen prioridad. También puede solicitar información a través del teléfono 386-5358 o al Whatsapp 6782-4528.

Las donaciones que reciben los centros de la fundación brindan soporte al Instituto Oncológico Nacional (ION), Hospital Santo Tomás, Hospital del Niño y Hospital Regional Dr. Luis Chicho Fábrega.