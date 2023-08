El reciente homicidio del corredor de autos Abel Gallado, presuntamente por un tema de compra de turnos en el sector de la salud, trajo a escena esta práctica.

¿Pero, en qué consiste la compra de turnos médicos?

No es un secreto que los profesionales de la salud no reciben los pagos de sus turnos de inmediato. Algunos deben esperar varios meses para que estos se concreten.

Es entonces cuanto estas personas, que cuentan con solvencia de efectivo, aparecen aprovechando la necesidad de la persona. El "prestamista" ofrece dinero inmediato y cuando tiempo después el profesional recibe su paga, esta pasa a manos del prestamista.

Sin embargo, el dinero rápido que ofrece el comprador de turnos es menor a lo que el Minsa le paga al profesional. La idea es que cuando el pago se deposita, el mismo pase completo o con un porcentaje mucho mayor a manos del prestamista.

La compra de turnos se trata de una herramienta en la que el profesional cobra de manera anticipada el pago de trabajos realizados, perdiendo un porcentaje del importe original a favor del prestamista.

Por ejemplo, a un doctor le deben 2,000 dólares en turnos y necesita dinero urgente. Un prestamista le da de ya para ya $1,800 y cuando el médico recibe el pago, los $2,000 pasan a manos del prestamista.

Para garantizar el pago, algunos de los prestamistas incluso se quedan con la tarjeta Clave y una vez el dinero ingresa y toman su parte, la devuelven.

De acuerdo con reportes de usuarios, esta práctica se realiza desde hace décadas en el país y también incluye a otros sectores como el transporte especial, los docentes e inluso los pagos del décimo.

Se da con mayor frecuencia en los sectores en los que los pagos tardan meses en reflejarse.

No obstante, se debe tener en cuenta que esta actividad no está normada, por lo que tras el reciente caso, la ciudadanía pide a las autoridades que investiguen esta situación. No ha habido pronunciamiento oficial.

