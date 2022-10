En reunión de alto nivel exponen uso de tecnología de punta contra la pesca ilegal

Una reunión al más alto nivel se llevó a cabo en la Presidencia de la República, por parte de la Comisión Interinstitucional para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal No Declarada y no Reglamentada (INDNR).

Allí se dio a conocer los avances del plan de acción interinstitucional en relación a las observaciones hechas por la Unión Europea (UE), en su última auditoría realizada en junio de este año.



En la Comisión están representados los ministerios de Relaciones Exteriores, Salud, Seguridad, Ambiente, Comercio e Industrias y de Desarrollo Agropecuario; así como las Autoridades de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Marítima(AMP) y Nacional de Aduanas (ANA).



En este encuentro, la Presidencia de la República destacó que este es un tema de país y de manera interinstitucional se trabaja para implementar todas las medidas necesarias en la lucha contra la Pesca Ilegal No Declarada y no Reglamentada.



El Director General de Marina Mercante, Rafael Cigarruista, indicó que la AMP ha redoblado esfuerzos con nuevo personal y la creación de una unidad exclusiva para dar seguimiento al control y monitoreo de las naves que podrían estar relacionadas a actividades de la pesca, a la vez que comunicó del proceso de depuración del Registro que lleva a cabo la institución.



Por su parte, la Administradora General de la ARAP, Flor Torrijos, presentó los avances interinstitucionales desarrollados en el marco del Diálogo Abierto con la Unión Europea, siguiendo el Plan de Acción y destacando aspectos de interés como plataformas innovadoras empleadas en base a monitoreo satelital de las embarcaciones pesqueras, tanto nacionales como internacionales.



Torrijos se refirió al uso de tecnología de punta y contratación de recurso humano 24/7 para la vigilancia de las naves de pesca y apoyo a la misma, al tiempo que detalló que se han instalado mesas de trabajo permanente con todas las instituciones miembros de la comisión INDNR, encargada de implementar la nueva ley de pesca y demás procesos de control en la trazabilidad de la actividad.



Flor Torrijos recordó que la pesca ilegal no declarada y no reglamentada afecta la sostenibilidad de los recursos naturales, ponen en riesgo la seguridad alimentaria, atenta contra las leyes nacionales e internacionales y la subsistencia de miles de pescadores artesanales e industriales que viven de esta actividad.

El Secretario de Seguimiento de Presidencia, Benjamín Colamarco, expresó con optimismo la contratación de personal en las diversas entidades dedicadas exclusivamente a la lucha contra la pesca ilegal en Estado Rector de Puerto, de Mercado, de Bandera y Estado Ribereño.

Colamaarco hizo énfasis en que el gobierno nacional mantiene el firme compromiso de cero tolerancia contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.

