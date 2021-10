Enfermeras protestan para exigir cumplimiento de acuerdos salariales y mejores condiciones laborales

El gremio de las enfermeras de Panamá volvió a protestar este miércoles por las malas condiciones laborales, agudizadas a raíz de la pandemia, resaltando que el Gobierno no cumple con los acuerdos salariales pactados desde hace meses porque se "excusa" de que "no tiene para cumplir".

"Ahora dicen que no hay para cumplirnos a nosotras porque somos muchas. No entendemos cómo las autoridades dicen públicamente que es demasiado dinero. ¿Qué se pretende? El recurso humano que se necesita para atender a una población no puede ser uno o dos", dijo a Efe la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (Anep), Ana Reyes.

Alrededor de 300 trabajadores de la enfermería, muchos con su característico uniforme blanco, marcharon pacíficamente por las principales calles de la capital del país centroamericano con pancartas y cánticos exigiendo mejores garantías de trabajo.

La protesta culminó frente a la sede de la Presidencia, en el colonial Casco Antiguo de Ciudad de Panamá, donde esperaban ser recibidos para exponer sus reclamos.

"Las condiciones con las que estamos trabajando, que son con las que atendemos a la población, no son las mejores: faltan insumos, medicamentos, edificios en construcción parados que ya se están deteriorando", añadió Reyes.

El gremio lleva más de un año denunciando sus precariedad laboral y reclamando una mejora de las condiciones, así como el cumplimiento de los acuerdos de trabajo con el Gobierno.

Durante la pandemia, en la que el Estado contrató personal de enfermería para hacer frente a la emergencia sanitaria, los trabajadores manifestaron el atraso del pago de varias quincenas, que se saldaron progresivamente en los meses posteriores.

Sin embargo, la situación se agudizó este año provocando un paro de casi 48 horas a nivel nacional, que finalizó tras alcanzar un acuerdo con las autoridades que incluía la contratación permanente de aquel personal añadido al sistema durante la pandemia y el establecimiento de fechas específicas para el pago de deudas salariales.

"Los reclamos siguen siendo los mismos. En abril de 2021 llegamos a un acuerdo, que no se está cumpliendo. Seguimos sintiéndonos discriminadas porque se pactó que se iniciarían los pagos", añadió Reyes.

"No estamos reclamando nada extra, solo que cumplan con lo legal", declaró la líder gremial.

Desde la Anep, también señalaron la "falta de interés" de las autoridades para llegar a una "solución", pues "para otros sectores sí hay (dinero), pero cuando las enfermeras reclaman, no".

"Ayer recibimos una llamada muy informal diciéndonos que si queríamos, nos podían atender" en el Gobierno, apuntó Reyes.

La presidenta de la Anep dijo que "si no hay respuesta satisfactoria" seguirán con las manifestaciones de calle.

"Y si no hay respuesta, porque no vamos a llegar a diciembre en esta situación, pues iremos a paro. No queremos llegar a eso pero tenemos que alzar la voz", añadió.

