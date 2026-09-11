Estudiantes de la UAPI exigen la renuncia del rector interino Demetrio Santamaría

Estudiantes de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas (UAPI) exigen la renuncia del rector interino, Demetrio Santamaría, ante lo que califican como una situación de anarquía y desorden que existe dentro del centro de estudios superiores.

En días pasados, el rector interino no supo responder varias preguntas formuladas por diputados durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

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Johana Miranda, estudiante de la Licenciatura de Etnoturismo Histórico Territorial, hizo llamado al Ministerio de Educación (Meduca), a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que agilicen las acciones necesarias y se encuentre una solución a la situación.

Por su parte, el abogado Feliciano Jiménez cuestionó el uso de los $3 millones asignados al presupuesto de la universidad, al señalar que la institución no cuenta con una infraestructura física, ni con laboratorios, y que los estudiantes reciben clases virtuales una vez por semana.

"No existe un local donde se puede decir: 'Aquí está el personal docente o estudiantes", agregó Jiménez durante una entrevista en el noticiero de Telemetro Reporta.

Jiménez recordó que la vida de un centro educativo, desde parvulario, preescolar, primaria, premedia, media, universidad, se crea para los estudiantes.

A su juicio, las acciones de Santamaría y su equipo vulneran el derecho humano a la educación de los jóvenes de la UAPI.

El abogado explicó que la Ley 288 del 10 de marzo del año 2022, mediante la cual se creó la UAPI, establece en el artículo 19 cuál era la función de las cuatro autoridades que designó interinamente el Ejecutivo a través de Meduca.

Agregó que dentro de esas normativas se establece de manera taxativa organizar la universidad y eso implica crear el máximo organismo de gobierno, que es el Consejo Superior Universitario.

No obstante, sostuvo que el 18 de noviembre del 2024, Santamaría convocó una reunión que posteriormente denominó Consejo Superior, sin la presencia de dos autoridades debidamente designadas por el Ejecutivo, la secretaría general bajo la responsabilidad de Yesenia Villagra y el vicerrector académico, Bernardino Sánchez.

La UAPI cuenta con una matrícula de 85 estudiantes y ofrece las licenciaturas de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoturismo Histórico y Territorial.