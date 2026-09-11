Vega sobre la prueba PISA: 'Panamá no fue esta vez pero a la próxima vamos, tenemos que prepararnos'

El Ministerio de Educación (Meduca) confirmó que Panamá participará en la próxima edición de la Evaluación Internacional de Estudiantes (Prueba PISA), según dio a conocer el ministro de Educación, Ventura Vega.

Durante sus declaraciones, el titular de la cartera educativa explicó los detalles de la preparación y la importancia de someterse a esta y otras mediciones internacionales.

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El ministro detalló que la participación en la prueba conlleva un costo superior a los 200 mil dólares para el ministerio, pero enfatizó que la evaluación es una herramienta indispensable.

Además de la Prueba PISA, el país participará en las evaluaciones de la UNESCO y demás pruebas internacionales.

"Me encantan las evaluaciones y las auditorías; te dicen cómo anda la organización. Vamos a participar, pero vamos a prepararnos. Panamá no fue esta vez pero a la próxima vamos", dijo a NexTv.

El ministro enfatizó la importancia de brindar las herramientas necesarias a docentes y alumnos para fortalecer habilidades fundamentales como leer, escribir y comprender lo que se lee, señalando que la comprensión lectora es un reto clave en el ámbito educativo.

Pese a no haber participado en la entrega de resultados más reciente, las autoridades reafirmaron que Panamá dirá presente en la siguiente edición con una preparación adecuada para la comunidad escolar.

La prueba evalúa a estudiantes de 15 años en cuatro áreas clave: Ciencias, Español (Lectura), Matemáticas y Tecnología.

Vega recordó que el ministerio enviará la nómina completa de los estudiantes de 15 años del país, y la organización internacional encargada de PISA realiza la selección aleatoria de la muestra de alumnos a evaluar.