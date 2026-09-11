'No tenemos infiltrados, sino agentes encubiertos', asegura Policía tras denuncias de grupos sindicales

La Policía Nacional desmintió las acusaciones presentadas por agrupaciones sindicales sobre presuntas infiltraciones de unidades policiales, sosteniendo que la institución opera bajo estrictos protocolos dentro del marco legal vigente y con pleno respeto a los derechos humanos.

A través de un comunicado oficial, el estamento de seguridad aclaró la naturaleza de las operaciones señaladas por dirigentes sociales.

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La institución enfatizó que "no tenemos infiltrados, sino agentes encubiertos" desplegados para el desarrollo de operaciones estratégicas orientadas a preservar el orden público y la seguridad nacional.

Según la institución, la mayoría de las unidades que fueron expuestas públicamente en redes sociales forman parte, desde 2025, de investigaciones formales y diligencias de allanamiento lideradas por el Ministerio Público.

Además, se advirtió que los datos personales de estos funcionarios forman parte de expedientes judiciales y requieren protección legal.

La entidad aseguró defender el derecho de la ciudadanía a protestar de manera pacífica y sin perjudicar a terceros, actuando como brazo auxiliar de la justicia.

La Policía ratificó su compromiso con la transparencia e informó que aplica procesos disciplinarios, desvinculaciones y despidos contra aquellos efectivos que incurran en actos fraudulentos o infrinjan la ley.

La aclaración de la Policía Nacional se produce tras las acusaciones hechas por diversas organizaciones sociales, las cuales denunciaron presuntas labores de espionaje contra sindicatos y colectivos estudiantiles, indígenas y ambientales. Según los grupos denunciantes, estas acciones habrían buscado vigilar e intimidar a dirigentes, así como recabar datos sobre las movilizaciones.

Asimismo, las agrupaciones señalaron que estos seguimientos supuestamente se ejecutaron sin autorización judicial previa, involucrando presuntamente la malversación de recursos estatales e interferencia en causas penales.