Aeropuerto de Tocumen no necesita por ahora una tercera pista, explica su gerente

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Antonio Ruiz, aclaró que la terminal aérea no requiere actualmente de una tercera pista de aterrizaje, al considerar que la infraestructura existente cuenta con la capacidad necesaria para cubrir la demanda de operaciones sin comprometer la eficiencia del servicio.

Ruiz enfatizó la importancia de optimizar la eficiencia operativa y los recursos financieros antes de evaluar megaproyectos de expansión de esa magnitud.

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"La realidad es que la tercera pista no se necesita por los próximos 10-15 años", precisó.

El gerente señaló que la empresa mantiene responsabilidades financieras significativas, pagando montos elevados en concepto de deuda tras las inversiones realizadas en la infraestructura actual.

Ruiz sostuvo que incurrir en el costo de una tercera pista —estimado en más de 3,500 millones de dólares— representaría un gasto innecesario para el país en la coyuntura actual.

"Por el modelo de Panamá, tú no puedes hacer solo la pista porque colapsas el sistema. Sería una pista y una terminal aparte. El valor de eso es de alrededor de 3,500 millones de dólares", puntualizó.

El titular de la terminal aérea reiteró que la prioridad del aeropuerto es consolidar la sostenibilidad financiera y garantizar la máxima operatividad de sus instalaciones actuales.

No obstante, recalcó que en este momento una reconocida empresa desarrolla un Master Plan para determinar cuándo esa tercera pista se tiene que hacer.