Línea del metro que pasará por Tumba Muerto comenzaría a tomar forma en 2027

La línea del Metro de Panamá que atravesará la vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto) podría comenzar a tomar forma a partir del próximo año.

Esta semana, Eibar Caballero, jefe de Finanzas del Metro de Panamá, adelantó que dentro de su presupuesto para 2027 se incluyó la preparación de los términos de referencia para la licitación de la Línea 2A.

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Dentro de los proyectos del presupuesto de inversión para 2027 en la Línea 2 se tiene planificado B/. 78,969,405 para el estudio de confección del pliego de la Línea 2A.

Esta cifra de inversión también contempla la adquisición de 8 unidades de trenes nuevOs y la liquidación del contrato de la línea.

A tener en cuenta que tanto este tramo, como la Línea 5, tienen la ventaja de que ya cuentan con sus estudios de factibilidad.

La 2A será la línea de las universidades y tiene gran relevancia para el turismo, ya que llega a la Aquilino de la Guardia y Paitilla, donde hay un conglomerado de hoteles importantes.

Por otra parte, al ser la prolongación de la Línea 2, liberará el intercambiador de San Miguelito que hoy en día está regresando a aquellos niveles de complejidad que tuvo antes de la pandemia.

La Línea 2A irá de San Miguelito a Paitilla, con un tramo soterrado que iniciará a la altura de El Dorado.

El primer Plan Maestro del metro proyectaba que para 2030 deberían estar en funcionamiento cuatro líneas. La Línea 5, aún sin fecha de inicio, comenzará en Calidonia y cruzará Calle 50 y Costa del Este hasta llegar a El Crisol.