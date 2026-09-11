Acodeco pide a exfuncionarios retirar sus cheques de prima de antigüedad

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) hizo un llamado urgente a sus exservidores públicos para que gestionen el cobro de su prima de antigüedad.

De acuerdo con la entidad, el beneficio aplica para quienes laboraron en la institución desde 2014 a la fecha y cumplan con los requisitos de ley.

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No obstante, la Acodeco advirtió que apenas el 30 % de los beneficiarios identificados ha acudido a realizar la diligencia.

Para agilizar el proceso, las autoridades habilitaron dos vías de verificación previa.

Los extrabajadores pueden escanear el código QR institucional o ingresar a www.acodeco.gob.pa para confirmar la disponibilidad del cheque y conocer su fecha de entrega.

Una vez confirmada la disponibilidad del pago, deberán presentarse en la sede central de la Acodeco para recibir la orientación correspondiente y completar el trámite.