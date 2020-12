Exclusión de menores de 25 años del bono solidario genera lluvia de críticas contra decisión del Gobierno

Una lluvia de críticas y disconformidad entre personas de diversos sectores genera la decisión del Gobierno de Laurentino Cortizo de excluir a los menores de 25 años dependientes económicamente, del beneficio del bono solidario o vale digital.

Y es que mediante el Decreto Ejecutivo 830 del 11 de diciembre de 2020, que modifica y adiciona artículos al Plan Panamá Solidario, se exluye a los menores de 25 años dependientes económicamente, a los que reflejen un consumo mayor a 400 kilovatios de electricidad al mes y establece que "los miembros del núcleo familiar que convivan con un beneficio del Plan Panamá Solidario" no podrán recibir el bono.

Esta decisión generó molestia, cuestionamientos y críticas de parte de políticos, dirigentes gremiales y sindicales, así como de ciudadanos comunes, a través de las redes sociales.

Uno de los que no dejó pasar el momento para cuestionar la decisión del Gobierno fue el diputado por la libre postulación, Juan Diego Vásquez, quien indicó en su cuenta de Twitter: "El presidente tiene meses dando un bono que no satisface el costo de la canasta básica familiar y no conforme con eso ahora excluye a los jóvenes menores de 25 y a personas de una misma casa".

El diputado se pregunta: ¿Si una familia vivía de dos salarios para seis personas ahora con solo 100 dólares cómo harán?

"Necesito entender dónde esta el Plan de Reactivación, que ahora quita dinero de la calle en vez de poner más. Dónde queda el torrijismo de lo que quiero para mis hijos quiero para mi pueblo. Cómo quieren que en una casa densamente poblada, 100 balboas sean suficientes", dijo Juan Diego Vásquez.

En tanto el presidente del Partido Panameñista, José Blandón manifestó: "En vez de bajarse el salario como lo prometieron en julio pasado, reducen los beneficiarios del Bono Solidario. Así funciona la lógica de este Gobierno. Lo ancho para ellos, lo angosto para todos los demás. Y todavía se atreven a decir que estamos todos en el mismo barco".

El abogado Aníbal Chery planteó: "Países en donde los menores de 25 años de edad no comen, no se enferman, no tienen hijos, ni familiares que mantener y no importan según el buen gobierno".

La ciudadana Gianna Reyes mostró preocupación por esta medida y dijo: "Tengo 23 años, trabajo y vivo con mi novio. Él es independiente y esta situación lo ha afectado a él tanto como a muchos jóvenes MENORES DE 25 AÑOS. Ese bono nos ayudaba a hacer supermercado, ¿qué quiere el gobierNito? Que la gente salga a quemar llantas y hacer huelga?".

En la cuenta de @kimip9 se indica: "Parte de mi supermercado se hace con el bono, parte porque con $100 no se vive y cada vez que voy al super me pregunto ¿Cómo hacen las personas con hijos? Yo con 24 y sin hijos y la situación se complica muchas veces. Pará que le salgan a la juventud con esto?"

Por su parte el ciudadano Adelmiro Rivera recalcó: " Hoy nos regala el gob este decreto, donde deja sin vale digital a muchos panameños, sobre todo a menores de 25 años, estos jóvenes están sin trabajo, sus padres también y a muchos no les toca bono y su hijosi y los ayudaba, se qdaron sin $, pero si alquilan camionetas x millones?".

Ante la ola de críticas el gobierno de Laurentino Clortizo aclaró: "Los menores de 25 años cuyos contratos fueron suspendidos o perdieron su empleo producto de la situación que estamos viviendo, seguirán recibiendo el Vale digital. Desde el 1ero de enero del 2021 serán excluidos los jóvenes menores de 25 años que sean económicamente dependientes".